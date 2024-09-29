БПЛА атаковали арсенал с иранской баллистикой в РФ: последствия ночного обстрела (фото, видео)

Наибольшее количество дронов якобы было уничтожено над Волгоградской областью в РФ — 67. По сообщению Минобороны, ПВО работала еще в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Курской области и Краснодарском крае.

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В ночь с 28 на 29 сентября беспилотники атаковали Российскую Федерацию. Вражеская противовоздушная оборона якобы уничтожила 125 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

"В течение минувшей ночи при попытке киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.

Так якобы было перехвачено и уничтожено:

67 дронов над Волгоградской областью;

17 БПЛА над Белгородской;

17 над Воронежской;

18 над Ростовской;

1 над Брянской;

1 над Курской;

1 над Краснодарским краем;

3 над акваторией Азовского моря.

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Что происходило в Волгоградской области

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, во время обстрела якобы не зафиксировано пострадавших и повреждений.

"Сегодня ночью, 29 сентября, на территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", — сказал Андрей Бочаров.

Он отметил, что пожарные якобы оперативно погасили возгорание сухой травы, вызванного падением обломков БПЛА.

Котлубань Волгоградской области: почему была атакована

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что ночью 29 сентября под атакой оказался Котлубань Волгоградской области.

"Атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ", — сказал Андрей Коваленко.

Он отметил, что там хранилась часть иранской баллистики и пусковые к ней.

Атака БПЛА на Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью 29 сентября было уничтожено около двух десятков дронов над регионом.

"По предварительной информации, пострадавших нет. На месте повреждений работают оперативные службы и представители власти", — сказал Александр Гусев.

По его словам, несколько уничтоженных дронов упали в Воронеже и пригородах. В частности, на Московском проспекте падающий БПЛА якобы попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Также пожар был зафиксирован в жилой застройке в левобережной части города. Еще несколько уничтоженных БПЛА горели на земле на окраинах города и за его пределами, повреждена крыша одного из домов.

В российском издании Baza рассказали, что в результате ночной атаки пострадал ЖК "Новое Отрядное", в частности, в квартирах и подъездах выбиты стекла и есть поврежденные автомобили.

Последствия удара по Воронежу Фото: Baza Атака по Воронежу Фото: Baza

Поврежденный автомобиль Фото: Baza

Удары по Ростовской области: что известно

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом якобы было уничтожено 18 дронов, в том числе пять в юго-западной части региона, 14 в Миллеровском районе.

"По оперативной информации пострадавших и разрушений на земле нет", — сказал он.

Атака на Краснодарский край

Российское издание Mush отметило, что в Ейске якобы сработала противовоздушная оборона. Губернатор Краснодарского края заявил, что при падении подавленный силами РЭБ БПЛА врезался в дерево и взорвался в селе Шабельское.

"От взрывной волны у дома, который стоял поблизости, выбило окна и двери, обломками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет", — сказал он.

На момент выхода публикации местные власти других российских регионов не сообщали о последствиях ночной атаки дронов.

Напомним, 27 сентября заместитель командующего Центра военной разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн сообщил, что в октябре могут начать влиять на фронт успешные авиаудары Украины по арсеналу армии РФ. По его словам, сейчас наблюдается заметное снижение интенсивности атак врага.

24 сентября посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев имеет право ответить РФ, если та запускает ракеты по любым целям в Украине. Он отметил, что благодарен Лондону за помощь, которую тот оказывает для борьбы с Россией.