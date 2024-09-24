"Это не эскалация": Залужный заявил, что Украина имеет полное право на удары по России

По словам посла в Великобритании, необходимо предоставить Киеву гарантии безопасности, которые будут способствовать долгосрочному миру и победе в кратчайшие сроки. В частности, речь идет о снятии ограничений на нанесение ударов по территории противника.

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Если Россия запускает по любым целям в Украине ракеты, то Киев имеет полное право на то, чтобы ответить противнику. Об этом заявил посол в Великобритании Валерий Залужный на съезде Лейбористской партии, передает Voice of America.

По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, он благодарен Лондону за помощь, которую тот продолжает оказывать в борьбе с российской агрессией и способствует украинской победе.

"Лейбористская партия имеет гордую историю противостояния фашизму и умиротворению. Присоединившись к коалиционному правительству времен войны в 1940-х годах, лейбористы заверили, что Великобритания твердо боролась против агрессора", — заявил Валерий Залужный.

Такой опыт и понимание важности "силы и сдерживания" сегодня должны стать аргументом в пользу того, чтобы Украины стала полноценным членном НАТО по "ускоренной" программе. Такая поддержка вступления в Альянс была бы главным элементом гарантий безопасности для долговременного мира.

Есть несколько пунктов, которые могут помочь быстрее закончить войну и в первую очередь речь идет о снятии ограничений на применение западного оружия, а также обеспечение им Сил обороны.

"Если Россия запускает ракеты по любым целям в Украине, будь то гражданские или военные, то и Украина имеет полное право отвечать таким же образом, нанося сильные удары по военным целям в России. Разве не об этом 51-я статья Устава ООН? Наверное, да. Это не эскалация. Речь идет о принципах самообороны", — продолжил Валерий Залужный.

Отдельно посол Украины в Великобритании заявил, что уже сейчас союзники могут защитить украинское воздушное пространство, перехватывая ракеты и дроны в западной части страны.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что Британия не меняет позицию о разрешении Украине на удары западным оружием по РФ, о чем заявила пресс-секретарь главы британского правительства Кира Стармера. В Лондоне убеждены, что ключевым аспектом является не столько вопрос разрешения для Киева использовать переданные ракеты для ударов вглубь РФ, а необходимость поддержать государство в решающий период в течение следующих нескольких месяцев.