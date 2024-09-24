Боятся ракет на Кремль: есть ли "красные линии" у Путина и будет ли ответ за удары по РФ, — FT

По мнению издания, администрация Байдена также не уверена, что удары в глубине России принесут значительное преимущество на поле боя, учитывая, что большинство российских самолетов было перемещено за пределы досягаемости. Кроме того, у США ограниченное количество ракет ATACMS, которые могли бы быть использованы для ударов по базам в Крыму.

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Хоть США и занимают осторожную позицию по отношению пересечения так называемых "красных линий" российского президента Владимира Путина, в Кремле опасаются, что могут столкнуться с ударами по Кремлю. Об этом пишет Financial Times.

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"Зеленский стал реалистом": план победы оказался скорее "планом выживания", — The Times

Встреча Владимира Зеленского с президентом США в Белом доме на этой неделе станет ключевым моментом в его стремлении убедить администрацию Байдена предоставить Украине современное военное оборудование, включая ракеты дальнего радиуса действия для отражения российских атак.

Украина настаивает на необходимости предоставления ракет, которые помогут наносить удары по российским авиабазам, откуда запускаются планирующие бомбы и ракеты по украинским городам. Несмотря на растущую поддержку этой идеи среди западных стран и давления со стороны Великобритании, администрация Байдена пока опасается дать разрешение на этот шаг. Особенно после сообщений западных разведслужб о том, что Иран поставляет России баллистические ракеты, что может привести к эскалации конфликта.

Владимир Путин на прошлой неделе предупредил, что удары по российской территории с использованием западных ракет будут расцениваться как "прямое участие" НАТО в конфликте. Заместитель директора по нацбезопасности Дмитрий Медведев даже пригрозил "превратить Киев в расплавленную серую массу". Однако западные лидеры уже привыкли к подобным заявлениям, считая, что российские "красные линии" все чаще оказываются блефом.

В то время как решение о предоставлении ракет дальнего радиуса действия еще не принято, российские чиновники уверены, что Вашингтон уже одобрил поставки британских ракет Storm Shadow и французских Scalp. Эти системы зависят от американских спутников и натовских специалистов, что вызывает обеспокоенность в Москве.

Дебаты о том, как реагировать на угрозы России и возможную эскалацию, продолжаются в западных столицах. Многие эксперты считают, что Путин часто обозначает "красные линии", но не действует. Однако Вашингтон опасается, что Россия может ответить наращиванием конфликтов в других регионах, таких как Ближний Восток, где Москва рассматривает возможность поддержки хуситов.

Администрация Байдена также не уверена, что удары в глубине России принесут значительное преимущество на поле боя, учитывая, что большинство российских самолетов было перемещено за пределы досягаемости. Кроме того, у США ограниченное количество ракет ATACMS, которые могли бы быть использованы для ударов по базам в Крыму.

Тем не менее, США часто заявляли, что не будут поставлять то или иное оружие, ссылаясь на многие из этих же причин, и только потом, после давления со стороны украинцев и европейских союзников, разрешали это сделать.

В конце концов США уступили и предоставили Украине боевые танки, истребители F-16 и системы ATACMS после того, как ранее публично настаивали на том, что не будут этого делать.

Сам Путин в шутку упоминает о быстро меняющихся "красных линиях" России, указывая на то, что они существуют, но только он знает, где они на самом деле. "Ну, что касается этих "красных линий", позвольте мне оставить это при себе", — сказал он аудитории в июне 2022 года.

Дмитрий Тренин, профессор Высшей школы экономики в Москве, считает, что Путин не особо беспокоится о том, как его решения воспринимаются западной общественностью. Западные страны тем временем продолжают наращивать эскалацию, прибегая к тактике постепенных шагов, которые аналитики называют "нарезкой салями" или "варкой лягушки".

Александр Габуев из Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине подчеркивает, что администрация Байдена действует осторожно, избегая риска прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, по его словам, в России "опасаются, что если они и дальше будут допускать эти маленькие шаги, то через два года они увидят прямые ракетные удары по Кремлю, если не найдут способ дать отпор".

"Россия ищет способы, как удорожить решения Запада об эскалации", — добавил Габуев.

РФ, в свою очередь, пытается повысить цену для Запада за дальнейшую эскалацию, используя как военные действия и ядерные угрозы, так и гибридные инструменты – кибератаки, операции влияния и передачу оружия противникам США. Ядерная угроза, по мнению Кремля, остается "последней страховкой" от поражения в войне, что делает эту игру более сложной и опасной.

Напомним, 23 сентября газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного западного дипломата опубликовала вероятные четыре основных пункта, которые входят в "план победы" Зеленского. Среди прочего — продолжение боевых действий в Курской области и "специфическое" оружие для ВСУ. По данным издания, во время визита в США Зеленский призовет предоставить гарантии безопасности, чтобы будущая администрация Трампа не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение. В тот же день в Кремле заявили, что Россия будет изучать план победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским.