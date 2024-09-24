"Це не ескалація": Залужний заявив, що Україна має повне право на удари по Росії

За словами посла у Великій Британії, необхідно надати Києву гарантії безпеки, які сприятимуть довгостроковому миру і перемозі в найкоротші терміни. Зокрема, йдеться про зняття обмежень на завдання ударів по території противника.

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Якщо Росія запускає по будь-яких цілях в Україні ракети, то Київ має повне право на те, щоб відповісти противнику. Про це заявив посол у Великій Британії Валерій Залужний на з'їзді Лейбористської партії, передає Voice of America.

За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ, він вдячний Лондону за допомогу, яку той продовжує надавати в боротьбі з російською агресією і яка сприяє українській перемозі.

"Лейбористська партія має горду історію протистояння фашизму та умиротворення. Долучившись до коаліційного уряду часів війни в 1940-х роках, лейбористи запевнили, що Велика Британія твердо боролася проти агресора", — заявив Валерій Залужний.

Такий досвід і розуміння важливості "сили і стримування" сьогодні мають стати аргументом на користь того, щоб Україна стала повноцінним членом НАТО за "прискореною" програмою. Така підтримка вступу до Альянсу була б головним елементом гарантій безпеки для довготривалого миру.

Є кілька пунктів, які можуть допомогти швидше закінчити війну і насамперед йдеться про зняття обмежень на застосування західної зброї, а також забезпечення нею Сил оборони.

"Якщо Росія запускає ракети по будь-яким цілям в Україні, чи то цивільним, чи то військовим, то й Україна має повне право відповідати в такий самий спосіб, завдаючи сильних ударів по військовим цілям у Росії. Хіба не про це 51-ша стаття Статуту ООН? Напевно, так. Це не ескалація. Йдеться про принципи самооборони", — продовжив Валерій Залужний.

Окремо посол України у Великій Британії заявив, що вже зараз союзники можуть захистити український повітряний простір, перехоплюючи ракети і дрони в західній частині країни.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що Британія не змінює позицію щодо дозволу Україні на удари західною зброєю по РФ, про що заявила прессекретарка глави британського уряду Кіра Стармера. У Лондоні переконані, що ключовим аспектом є не стільки питання дозволу для Києва використовувати передані ракети для ударів углиб РФ, скільки необхідність підтримати державу у вирішальний період протягом наступних кількох місяців.