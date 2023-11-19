Грошей вдосталь: у РФ будують флотилію підводних човнів під запуск 200 "Калібрів", — експерти

Росіяни можуть витратити всього 2% військового бюджету, щоб збудувати п'ять субмарин, розповіли експерти. При цьому, щоб дістатись до акваторії Чорного моря, їм доведеться здолати від 2 тис. до 10 тис. км.

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Російська влада замовила виробництво нових підводних човнів проєкту 885М "Ясень-М". При цьому у РФ досі, як з'ясувалось, є достатньо коштів, щоб нарощувати випуск субмарин. Зокрема, Кремль готується витратити на нове військове спорядження близько 1,5 млрд дол. Про деталі нового проєкту РФ розповіли експерти порталу Defence Express.

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Експерти проаналізували російські ЗМІ і з'ясували, що ВАТ "Виробниче об'єднання "Північне машинобудівне підприємство" (компанія "Севмаш") отримало замовлення на випуск п'яти субмарин проєкту 885М "Ясень-М". Орієнтовна вартість однієї такої субмарини — близько 41 млрд руб. (або близько 300 млн дол.). При цьому один підводний човен — К-564 "Архангельськ" — вже готовий: його спустять на воду наприкінці листопада, пишуть на порталі.

Сумарна вартість замовлення для "Севмашу" — 205 млрд руб. або близько 1,5 млрд дол. При цьому загалом на "оборону" у РФ виділили 5,6 трлн руб. або 62 млрд дол.

Тобто, наголошують на Defence Express, Кремль може витратити всього лиш 2% оборонного бюджету, щоб отримати п'ять нових субмарин, які безпосередньо не вплинуть на бойові дії, бо діятимуть не на суші. Однак важливий сам факт того, що ці гроші у Росії досі є і їх вистачає навіть на це.

Також експерти розповіли про можливості субмарин проєкту 885М "Ясень-М". Зокрема, вони здатні стріляти ракетами "Калібр" (по 40 шт.) та "Онікс" (по 32 шт.). Фізичні розміри кораблів — 130 на 13 метрів, на такій площі можуть перебувати 64 члени екіпажу. Тривалість руху під водою — 110 діб.

Між тим експерти порталу зазначили, що зовсім не означає, що будівлю субмарин потрібно розглядати під призмою війни в Україні. Однак варто зауважити, що човни випущені на верфях "Севмашу", розташованих на березі Білого моря. Щоб доправити їх у Чорне море, знадобиться або пройти близько 10 тис. км в обхід Швеції та Європи, або спробувати перетягнути по суші через європейську частину Росії (це по прямій близько 2 тис. км до Азовського моря).

Завод "Севмаш" у Сєвєродвінську у РФ Фото: Google Maps

Зазначимо, у ЗМІ відзначали, що Росія і далі має можливість випускати зброю та військове спорядження для війни в Україні. Зокрема, за попередніми оцінками, у РФ щомісяця випускається близько 100 ракет різних типів та готується для бойових дій близько 2 тис. бронемашин.

Нагадуємо, у США заявили про остаточні випробування ракети, якою незабаром замінять ATACMS. Крім того, раніше показували політ стелс-бомбардувальника, який може нести ракету з дальністю удару до 2500 км.