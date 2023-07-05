В РФ попробовали отключить глобальный интернет: госструктуры перестали работать

По информации российских журналистов, это могла быть проверка на то, выдержит ли Рунет нагрузку, если избавиться от международной сети. В результате граждане не могли купить билеты на поезд, а РЖД обвинила во всем хакеров.

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В РФ система Российской железной дороги (РЖД) вышла из строя после того, как власти проводили учения по "отключению" глобального интернета. Об этом сообщают росСМИ 5 июля.

Отмечается, что проводились учения в ночь с 4 на 5 июля и они якобы необходимы для того, чтобы обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование интернета на случай "отключения" глобальной сети.

Представитель "Роскомнадзора" отметил, что прошли они якобы успешно и был получен удовлетворительный результат. Какие цели на самом деле преследовали организаторы, когда отключили ненадолго международный сегмент — он не ответил. Российские операторы связи также оставили общественность без комментариев.

"В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работать при подобном отключении. Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают", — рассуждает собеседник российского издания.

При этом, как оказалось позже, не все так хорошо с "Рунетом", как это заявляется. Сразу на утро выяснилось, что у РЖД начались серьезные проблемы с сайтом и онлайн приложением. Представители ведомства начали оправдываться, что сбой якобы связан с атакой хакеров, но никаких доказательств представлено не было.

Также определенные проблемы возникли у Россельхознадзора после попытки отключить ненадолго глобальный интернет. В ведомстве отметили, что система "Меркурий" на время перестала работать.

Напомним, 16 июня сообщалось, что в суверенный интернет в Российской Федерации будут пускать исключительно по паспорту. Даже VPN не поможет гражданам с доступом к обычной интернет-сети.