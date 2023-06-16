В РФ грядет эра "цифрового ГУЛАГа": в суверенный интернет будут пускать только по паспорту

Даже VPN не поможет россиянам с доступом к обычной интернет-сети.

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Каждому гражданину России будет присвоен персональный идентификатор, по которому он будет заходить в "суверенный интернет", сообщают Ведомости. Пока что его запустят в тестовом режиме до конца года. Утверждается, что вся необходимая инфраструктура уже есть у провайдеров.

Таким художники видят российский интернет Фото: Sofia Miroedova

В чем суть "суверенного интернета"

По словам зампреда комитета Госдумы по информационным технологиям Андрея Свинцова, это будет абсолютно прозрачный интернет, в который нельзя попасть через устройства или программы анонимизации (т.е. через VPN). Пользователю нужно будет зарегистрироваться по паспорту и заходить в сеть по личному идентификационному номеру. Чиновники обещают, что такая услуга будет добровольной и доступ к "внешнему интернету" сохранится.

Цель преследуется якобы благая: обеспечить граждан РФ защитой от утечки персональных данных, защитить от фишинга и вирусов и дать доступ к сайтам, которые выполняют все требования безопасности и не содержат "иностранных шпионских закладок".

Пользователи шутят, что именно так будет выглядет доступ в "суверенный интернет" Фото: Соцсети

Как "закрытая сеть" работает в КНДР и Китае

Конечно, когда речь заходит о подобной сети, сразу вспоминаются эти две страны, хотя "внутренний интернет" практикуют и крупные корпорации, дающие доступ к множеству внутренних сайтов и ресурсов только для своих работников.

В Северной Корее с 2000 года действует сеть "Кванмен", за доступ к которой нужно платить. Причем, за базовый тариф пользователь получает, например, только текстовые новости, одобренные цензором, а если хочет смотреть фото и иллюстрации к тексту, нужно приобрести более высокий тариф. Информацию в "Кванмен" могут добавлять только госструктуры и только после прохождения через огромный аппарат цензуры. А в "большой интернет" могут попасть только чиновники и отдельные представители госучреждений.

В Китае действует "Золотой щит" – более свободный, но тщательно контролируемый аналог, который начал свою работу в стране с 2003 года. Весь трафик отслеживается по IP и DNS, а сайты отслеживаются по ключевым словам и блокируются в случае критики КПК, ее лидеров или идей коммунизма.

Интернет в КНДР является самым закрытым и ограниченным в мире Фото: Соцсети

Каким хотят сделать интернет в России

Идея о внутреннем интернете обсуждалась в РФ еще с 2013 года под эгидой "защиты детей от зловредной информации". Предлагалось пойти путем Китая и блокировать сайты по IP и DNS, а доступ предоставлять только к ресурсам, вошедшим в "белый список". Все остальное должно тщательно блокироваться. Впервые систему испытали в 2014 году в Костроме, хотя подобным "чистым интернетом" были недовольны провайдеры и операторы связи, которые назвали систему "неэффективной и затратной для операторов", ведь она предполагает установку специального оборудования именно за их счет.

К запуску закрытого интернета в России все готово Фото: Соцсети

В 2017 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра РФ, хотел выделить 4,2 млрд рублей на создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми (НаСФИТ). Судьба денег и реализации грандиозного проекта неизвестна, ведь в 2020 году российское Минцифры прикрыло эту инициативу.

Хотя уже в 2021 году в РФ поддержали план создания "белого интернета для школьников", предполагающего создание специальной соцсети для подростков и различных информационных инструментов и просветительского контента для их обучения.

Впрочем, как говорят российские эксперты, спустя столько лет для "суверенного интернета" все уже готово. Операторы и провайдеры, несмотря на расходы установили специальное оборудование для фильтрации и отслеживания пользователей, так что для начала работы системы нет никаких препятствий, ведь Роскомнадзор уже давно набил на запретах руку. По словам главы российского Минцифры Андрея Свинцова, наконец-то РФ "сможет противостоять информационной войне коллективного Запада против России".

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