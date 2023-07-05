У РФ спробували відключити глобальний інтернет: держструктури перестали працювати

За інформацією російських журналістів, це могла бути перевірка на те, чи витримає Рунет навантаження, якщо позбутися міжнародної мережі. У результаті громадяни не могли купити квитки на потяг, а РЖД звинуватила в усьому хакерів.

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У РФ система Російської залізниці (РЖД) вийшла з ладу після того, як влада проводила навчання з "відключення" глобального інтернету. Про це повідомляють росЗМІ 5 липня.

Зазначається, що проводили навчання в ніч із 4 на 5 липня, і вони нібито необхідні для того, щоб забезпечити стійке, безпечне і цілісне функціонування інтернету на випадок "відключення" глобальної мережі.

Представник "Роскомнагляду" зазначив, що пройшли вони нібито успішно і було отримано задовільний результат. Які цілі насправді переслідували організатори, коли відключили ненадовго міжнародний сегмент, — він не відповів. Російські оператори зв'язку також залишили громадськість без коментарів.

"Під час навчань могли перевіряти, чи справді Рунет продовжує працювати під час подібного відключення. Приблизно так само випробовують бронежилети, коли надягають їх на манекени і потім розстрілюють", — міркує співрозмовник російського видання.

При цьому, як виявилося пізніше, не все так добре з "Рунетом", як це заявляється. Одразу на ранок з'ясувалося, що у РЖД почалися серйозні проблеми із сайтом і онлайн додатком. Представники відомства почали виправдовуватися, що збій нібито пов'язаний з атакою хакерів, але жодних доказів представлено не було.

Також певні проблеми виникли у Россільгоспнагляду після спроби відключити ненадовго глобальний інтернет. У відомстві зазначили, що система "Меркурій" на певний час перестала працювати.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що в суверенний інтернет у Російській Федерації пускатимуть винятково за паспортом. Навіть VPN не допоможе громадянам із доступом до звичайної інтернет-мережі.