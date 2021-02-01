РФ готова к отключению от интернета и SWIFT, если у кого-то "снесет голову", – Медведев

По мнению Медведева, признаков того, что это может вскоре произойти, сейчас нет, но "ключи от этого ларчика" находятся в США.

В России технически и законодательно готовы к отключению от глобального интернета и SWIFT.

Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет "Интерфакс".

При этом, по его мнению, признаков того, что это может вскоре произойти, сейчас нет, но "ключи от этого ларчика" находятся в США.

"Потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти", – сказал Медведев, добавив, что этого бы очень не хотелось.

Медведев также вспомнил о разговорах, что Россию могут отключить от SWIFT.

"Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться", – отметил он.

Именно поэтому, по словам Медведева, Россия не могла оставить без контроля свой сегмент интернета и приняла соответствующий закон для того, чтобы этот сегмент мог управляться автономно.

Медведев добавил, что сейчас в России работают все социальные сети, и в стране "никого не блокировали и не замедляли". Однако, стоит отметить, что в 2016 году в России заблокировали социальную сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться, а если РФ не изменит своего поведения, то может дождаться еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT.