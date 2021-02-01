РФ готова до відключення інтернету і SWIFT, якщо в когось "знесе голову", — Медведєв

На думку Медведєва, ознак того, що це може незабаром статися, наразі немає, але "ключі від цієї скриньки" в США.

У Росії технічно і законодавчо готові до відключення від глобального інтернету і SWIFT.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, пише "Інтерфакс".

При цьому, на його думку, ознак того, що це може незабаром статися, наразі немає, але "ключі від цієї скриньки" в США.

"Потенційно, якщо трапиться щось надзвичайне, якщо в когось зовсім знесе голову, таке може статися", — сказав Медведєв, додавши, що цього б дуже не хотілося.

Медведєв також згадав про розмови, що Росію можуть відключити від SWIFT.

"Ми навіть були змушені створити свою систему з передачі інформації, якщо раптом це станеться, щоб можна було електронними повідомленнями обмінюватися", — зазначив він.

Саме тому, за словами Медведєва, Росія не могла залишити без контролю свій сегмент інтернету й ухвалила відповідний закон для того, щоб цей сегмент міг управлятися автономно.

Медведєв додав, що наразі в Росії працюють усі соціальні мережі, і в країні "нікого не блокували і не уповільнювали". Однак, варто зазначити, що у 2016 році в Росії заблокували соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn.

Раніше посол України в США Володимир Єльченко заявив, що в осяжній перспективі санкції проти Російської Федерації будуть посилюватися, а якщо РФ не змінить своєї поведінки, то може дочекатися ще і таких санкцій як відключення від системи SWIFT.