Автосалон в Пекине снова отменят: названа причина

Пекинское автошоу не будет проведено нынешней весной. Скорее всего, его перенесут на июнь.

Пекинский автосалон-2022 не откроется 21 апреля. Крупнейшую автомобильную выставку Китая отменили и перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает сайт Auto News.

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Причина отмены автошоу в Пекине – новый масштабный всплеск коронавируса в Китае. Он стал самым крупным с 2020 года, когда вспышка инфекции была обнаружена в Ухане.

[ + – ] Автошоу в Пекине может пройти в июне Фото: NBC News

Сейчас эпицентром эпидемии в Китае является провинция Цзилинь на северо-востоке страны. Во многих крупных городах уже ввели локдаун и десятки миллионов жителей ограничены в передвижении. В Пекине ситуация контролируемая, но организаторы выставки решили перестраховаться.

Новые даты проведения автошоу еще не названы. По предварительным данным, автосалон в Пекине может пройти в июне, если эпидемиологическая ситуация в Китае улучшится. Среди заявленных премьер автошоу – электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV и новый BMW 7 Series седьмого поколения.

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Напомним, что Пекинский автосалон проводят с 1990 года. Выставка проходит раз в два года, чередуясь с автошоу в Шанхае. В 2020 году она также была запланирована на весну, но из-за коронавируса в итоге прошла в сентябре-октябре.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии открыли новый завод Tesla. Первые выпущенные там машины передали покупателям с автографами Илона Маска.