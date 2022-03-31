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Незважаючи на війну: оголошено найкращі авто 2022 року в Україні

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Фото: Дмитро Чабан | Найкращі авто 2022 року в Україні – Citroen C4 Hyundai Tucson

Названі найкращі легкове авто та кросовер року, а також переможців у різних номінаціях.

Стали відомі переможці акції "Автомобіль року в Україні 2022 року". В умовах війни організатори премії все ж таки вирішили оголосити найкращі авто року.

Всеукраїнська акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. Переможців обирали з майже 100 моделей-претендентів. За них голосувало Громадське журі (автомобілісти на сайті акції) й Експертне журі (провідні українські автожурналісти).

Citroen C4
Citroen C4
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Audi e-tron GT
Audi e-tron GT
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class
Volvo XC60 Recharge
Volvo XC60 Recharge
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Фото: Toyota
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Mercedes-Maybach S-Class
Mercedes-Maybach S-Class
Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS
Citroen C4
Hyundai Tucson
Audi e-tron GT
Hyundai Ioniq 5
Mercedes-Benz S-Class
Volvo XC60 Recharge
Toyota Yaris Cross
Land Rover Discovery
Volkswagen Tiguan
Mercedes-Maybach S-Class
Mercedes-Maybach GLS

Найкращий легковий автомобіль 2022 року — новий Citroen C4. Хетчбек підвищеної прохідності підтримало Громадське журі та ще більше — Експертне журі.

Кросовер 2022 року в Україні — Hyundai Tucson. Ця модель з великим відривом перемогла в голосуванні як автолюбителів, так і журналістів.

Крім того, оголошено переможців у різних номінаціях:

  • Легковий електромобіль — Audi e-tron GT;
  • Електрокросовер — Hyundai Ioniq 5;
  • Легковий плаг-ін гібрид — Mercedes-Benz S-Class;
  • Плаг-ін гібридний кросовер — Volvo XC60 Recharge;
  • Гібрид — Toyota Yaris Cross;
  • Легковий автомобіль преміум-сегменту — Mercedes-Benz S-Class;
  • Кросовер/SUV преміум-сегменту — Land Rover Discovery;
  • Спортивний автомобіль — Audi e-tron GT;
  • Ціна/якість — Volkswagen Tiguan;
  • Дизайн — Audi e-tron GT;
  • Легкове авто люкс-сегменту — Mercedes-Maybach S-Class;
  • Кросовер люкс-сегменту — Mercedes-Maybach GLS;
  • Прорив року — Renault;
  • Лідер продажів — Kia Sportage.
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