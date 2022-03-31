Незважаючи на війну: оголошено найкращі авто 2022 року в Україні
Названі найкращі легкове авто та кросовер року, а також переможців у різних номінаціях.
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Стали відомі переможці акції "Автомобіль року в Україні 2022 року". В умовах війни організатори премії все ж таки вирішили оголосити найкращі авто року.
Всеукраїнська акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. Переможців обирали з майже 100 моделей-претендентів. За них голосувало Громадське журі (автомобілісти на сайті акції) й Експертне журі (провідні українські автожурналісти).
Найкращий легковий автомобіль 2022 року — новий Citroen C4. Хетчбек підвищеної прохідності підтримало Громадське журі та ще більше — Експертне журі.
Кросовер 2022 року в Україні — Hyundai Tucson. Ця модель з великим відривом перемогла в голосуванні як автолюбителів, так і журналістів.
Крім того, оголошено переможців у різних номінаціях:
- Легковий електромобіль — Audi e-tron GT;
- Електрокросовер — Hyundai Ioniq 5;
- Легковий плаг-ін гібрид — Mercedes-Benz S-Class;
- Плаг-ін гібридний кросовер — Volvo XC60 Recharge;
- Гібрид — Toyota Yaris Cross;
- Легковий автомобіль преміум-сегменту — Mercedes-Benz S-Class;
- Кросовер/SUV преміум-сегменту — Land Rover Discovery;
- Спортивний автомобіль — Audi e-tron GT;
- Ціна/якість — Volkswagen Tiguan;
- Дизайн — Audi e-tron GT;
- Легкове авто люкс-сегменту — Mercedes-Maybach S-Class;
- Кросовер люкс-сегменту — Mercedes-Maybach GLS;
- Прорив року — Renault;
- Лідер продажів — Kia Sportage.
Раніше Фокус писав про найкращі авто року в Європі. Переможцем став електромобіль.