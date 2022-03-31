Незважаючи на війну: оголошено найкращі авто 2022 року в Україні

Названі найкращі легкове авто та кросовер року, а також переможців у різних номінаціях.

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Стали відомі переможці акції "Автомобіль року в Україні 2022 року". В умовах війни організатори премії все ж таки вирішили оголосити найкращі авто року.

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Всеукраїнська акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. Переможців обирали з майже 100 моделей-претендентів. За них голосувало Громадське журі (автомобілісти на сайті акції) й Експертне журі (провідні українські автожурналісти).

[ + – ] Citroen C4 [ + – ] Hyundai Tucson [ + – ] Audi e-tron GT [ + – ] Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Mercedes-Benz S-Class [ + – ] Volvo XC60 Recharge [ + – ] Toyota Yaris Cross Фото: Toyota [ + – ] Land Rover Discovery [ + – ] Volkswagen Tiguan [ + – ] Mercedes-Maybach S-Class [ + – ] Mercedes-Maybach GLS

Найкращий легковий автомобіль 2022 року — новий Citroen C4. Хетчбек підвищеної прохідності підтримало Громадське журі та ще більше — Експертне журі.

Кросовер 2022 року в Україні — Hyundai Tucson. Ця модель з великим відривом перемогла в голосуванні як автолюбителів, так і журналістів.

Крім того, оголошено переможців у різних номінаціях:

Легковий електромобіль — Audi e-tron GT;

— Audi e-tron GT; Електрокросовер — Hyundai Ioniq 5;

— Hyundai Ioniq 5; Легковий плаг-ін гібрид — Mercedes-Benz S-Class;

— Mercedes-Benz S-Class; Плаг-ін гібридний кросовер — Volvo XC60 Recharge;

— Volvo XC60 Recharge; Гібрид — Toyota Yaris Cross;

— Toyota Yaris Cross; Легковий автомобіль преміум-сегменту — Mercedes-Benz S-Class;

— Mercedes-Benz S-Class; Кросовер/SUV преміум-сегменту — Land Rover Discovery;

— Land Rover Discovery; Спортивний автомобіль — Audi e-tron GT;

— Audi e-tron GT; Ціна/якість — Volkswagen Tiguan;

— Volkswagen Tiguan; Дизайн — Audi e-tron GT;

— Audi e-tron GT; Легкове авто люкс-сегменту — Mercedes-Maybach S-Class;

— Mercedes-Maybach S-Class; Кросовер люкс-сегменту — Mercedes-Maybach GLS;

— Mercedes-Maybach GLS; Прорив року — Renault;

— Renault; Лідер продажів — Kia Sportage.

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