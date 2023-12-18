Запас ходу понад 1000 км і водневе ГБО: у США створили сімейний електрокросовер (фото)

Revo Zero Energy — великий електричний кросовер із трьома рядами сидінь. Він оснащений водневими паливними елементами і має запас ходу понад 1100 км.

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Стартап Revo Zero Corporation зі США презентував свою першу модель — сімейний кросовер Energy. На модель уже приймають попередні замовлення. Про це повідомляється на сайті компанії.

Двері кросовера виконані зсувними

Новий Revo Zero Energy — великий кросовер із брутальним незграбним дизайном. У нього двооб'ємний силует із високим капотом і тоненькими світлодіодними фарами та ліхтарями.

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Передні і задні двері виконані зсувними, а центральні стійки у Revo Zero Energy відсутні. У салоні встановлено шість окремих спортивних крісел. Кермо приплюснуте зверху і знизу. Електрокросовер отримав віртуальний щиток приладів і великий портретний тачскрін.

На передній панелі встановлено два дисплеї

Новий Revo Zero Energy отримав два електромотори і оснащений невеликою акумуляторною батареєю. Для далеких подорожей передбачені водневі паливні комірки. Сумарний запас ходу електрокара на батареї і повних балонах водню становить 1 127 км.

У салоні встановлено шість окремих крісел

Також повідомляється, що Revo Zero Corporation планують створити власну мережу водневих заправок у США, адже наразі їх дуже мало.

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