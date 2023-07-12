На європейський ринок виходить стильний і недорогий кросовер Chery: подробиці та фото

Chery Omoda 5 стане першою моделлю китайського бренду на західноєвропейському ринку. Кросовер запропонують у бензиновій та електричній версіях.

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Китайський концерн Chery починає експансію на ринок Євросоюзу. У продаж надходить новий молодіжний кросовер Omoda 5. Перша партія автомобілів уже прибула до Іспанії, а незабаром з'явиться в Італії та Великій Британії. Про це повідомляє сайт Motoraldia7.

Кросовер Chery Omoda 5 випускається в Китаї з 2022 року. Це компактна 4,4-метрова модель із виразним дизайном. У неї широка безрамкова решітка радіатора, тоненькі світлодіодні фари і похилий дах.

Модель дебютує в ЄС з 1,6-літровим 197-сильним турбомотором Фото: Chery

У салоні на передній панелі встановлено два великі дисплеї, а кнопки виконані сенсорними. Ціна Chery Omoda 5 в ЄС поки що не оголошена, але в Китаї кросовер коштує від 14 000 до 19 000 доларів. Повідомляється, що комплектація єврпоейських авто буде багатою — шкіряний салон, спортивні сидіння, бездротова зарядка смартфонів, набір систем безпеки.

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Новий Chery Omoda 5 в Європі дебютує з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 197 к.с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП. Такий кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і витрачає в середньому 7,3 л/100 км.

Кросовер запропонують виключно в багато оснащених версіях Фото: Chery

У 2024 році на європейському ринку з'явиться 204-сильний електромобіль Chery Omoda 5. Його запас ходу становитиме близько 450 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в низці країн Європи бачили великий кросовер Chery Tiggo 9 — він теж може з'явитися в продажу.

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