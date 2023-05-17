Знайомий незнайомець: розсекречено новий експортний кросовер Chery за $15 000 (фото)

Компактний кросовер Chery Omoda 3 створений на базі моделі Tiggo 2 Pro, що представлена на українському ринку. Авто змінилося зовні та всередині, а його двигун став потужнішим.

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Опубліковані перші фото Chery Omoda 3. Компактний кросовер виведуть на ринок у найближчі місяці, причому більшу частину авто постачатимуть на експорт. Про це повідомляє сайт Autohome.

Персоналізувати авто можна за допомогою яскравого декору Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Omoda 3 виглядає знайомо, адже по суті це оновлена версія представленого в Україні Chery Tiggo 2 Pro. Авто вже не вперше модернізують.

Кросовер Chery Omoda 3 відрізняється збільшеною решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Ліхтарі розтягли на всю ширину кузова. Також замінені бампери, передні крила, капот і двері багажника, а пластиковий обвіс став більш вираженим. Персоналізувати автомобіль можна за допомогою яскравого декору.

У салоні замінено передню панель Фото: autohome.com.cn

Розміри Chery Omoda 3:

довжина – 4200 мм;

ширина – 1760 мм;

висота – 1570 мм;

колісна база – 2555 мм.

У салоні Chery Tiggo 2 Pro замінено передню панель та важіль КПП, а також встановлено цифровий щиток приладів та збільшений 10,2-дюймовий тачскрин. Матеріали обробки покращено, а в базовій версії з'явилися камера заднього виду та клімат-контроль.

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Новий Chery Omoda 3 збереже 1,5-літровий бензиновий двигун, але потужність його збільшать до 115 к. с. Автомобіль комплектуватимуть 5-ступінчастою механічною КПП та варіатором.

Матеріали внутрішнього оздоблення покращені Фото: autohome.com.cn

Кросовер Chery має всі шанси з'явитися в Україні. Не виключено, що у нас він може зберегти стару назву Tiggo 2 Pro, адже в низці країн її залишать. Нагадаємо, що зараз Chery Tiggo 2 Pro коштує близько $15 000 і це найдешевший кросовер в Україні.

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