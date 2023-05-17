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Знайомий незнайомець: розсекречено новий експортний кросовер Chery за $15 000 (фото)

Chery Omoda 3, Chery Omoda, Chery Tiggo 2, кросовер Chery
Фото: autohome.com.cn | Omoda 3 створений на базі кросовера Chery Tiggo 2 Pro

Компактний кросовер Chery Omoda 3 створений на базі моделі Tiggo 2 Pro, що представлена на українському ринку. Авто змінилося зовні та всередині, а його двигун став потужнішим.

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Опубліковані перші фото Chery Omoda 3. Компактний кросовер виведуть на ринок у найближчі місяці, причому більшу частину авто постачатимуть на експорт. Про це повідомляє сайт Autohome.

Chery Omoda 3, Chery Omoda, Chery Tiggo 2, кросовер Chery Fullscreen
Персоналізувати авто можна за допомогою яскравого декору
Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Omoda 3 виглядає знайомо, адже по суті це оновлена версія представленого в Україні Chery Tiggo 2 Pro. Авто вже не вперше модернізують.

Кросовер Chery Omoda 3 відрізняється збільшеною решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Ліхтарі розтягли на всю ширину кузова. Також замінені бампери, передні крила, капот і двері багажника, а пластиковий обвіс став більш вираженим. Персоналізувати автомобіль можна за допомогою яскравого декору.

Chery Omoda 3, Chery Omoda, Chery Tiggo 2, кросовер Chery Fullscreen
У салоні замінено передню панель
Фото: autohome.com.cn

Розміри Chery Omoda 3:

  • довжина – 4200 мм;
  • ширина – 1760 мм;
  • висота – 1570 мм;
  • колісна база – 2555 мм.

У салоні Chery Tiggo 2 Pro замінено передню панель та важіль КПП, а також встановлено цифровий щиток приладів та збільшений 10,2-дюймовий тачскрин. Матеріали обробки покращено, а в базовій версії з'явилися камера заднього виду та клімат-контроль.

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Новий Chery Omoda 3 збереже 1,5-літровий бензиновий двигун, але потужність його збільшать до 115 к. с. Автомобіль комплектуватимуть 5-ступінчастою механічною КПП та варіатором.

Chery Omoda 3, Chery Omoda, Chery Tiggo 2, кросовер Chery Fullscreen
Матеріали внутрішнього оздоблення покращені
Фото: autohome.com.cn

Кросовер Chery має всі шанси з'явитися в Україні. Не виключено, що у нас він може зберегти стару назву Tiggo 2 Pro, адже в низці країн її залишать. Нагадаємо, що зараз Chery Tiggo 2 Pro коштує близько $15 000 і це найдешевший кросовер в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують недорогий кросовер у брутальному стилі.

Також ми писали про новий 326-сильний кросовер Chery з витратою 1,7 л/100 км.