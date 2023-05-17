Знакомый незнакомец: рассекречен новый экспортный кроссовер Chery за $15 000 (фото)
Компактный кроссовер Chery Omoda 3 создан на базе модели Tiggo 2 Pro, представленной на украинском рынке. Авто изменилось внешне и внутри, а его двигатель стал мощнее.
Опубликованы первые фото Chery Omoda 3. Компактный кроссовер выведут на рынок в ближайшие месяцы, причем большую часть авто будут поставлять на экспорт. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Chery Omoda 3 выглядит знакомо, ведь, по сути, это обновленная версия представленного в Украине Chery Tiggo 2 Pro. Автомобиль уже не впервые модернизируют.
Кроссовер Chery Omoda 3 отличается увеличенной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Фонари растянули на всю ширину кузова. Также заменены бамперы, передние крылья, капот и дверь багажника, а пластиковый обвес стал более выраженным. Персонализировать авто можно с помощью яркого декора.
Размеры Chery Omoda 3:
- длина – 4200 мм;
- ширина – 1760 мм;
- высота – 1570 мм;
- колесная база – 2555 мм.
В салоне Chery Tiggo 2 Pro заменены передняя панель и рычаг КПП, а также установлены цифровой щиток приборов и увеличенный 10,2-дюймовый тачскрин. Материалы отделки улучшены, а в базовой версии появились камера заднего вида и климат-контроль.Важно
Новый Chery Omoda 3 сохранит 1,5-литровый бензиновый двигатель, но его мощность увеличат до 115 л. с. Автомобиль будут комплектовать 5-ступенчатой механической КПП и вариатором.
Кроссовер Chery имеет все шансы появиться в Украине. Не исключено, что у нас он может сохранить старое название Tiggo 2 Pro, ведь в ряде стран его оставят. Напомним, что сейчас Chery Tiggo 2 Pro стоит около $15 000 и это самый дешевый кроссовер в Украине.
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