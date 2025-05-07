Повстання машин: у Китаї робот вийшов з-під контролю й атакував людей (відео)

Універсальний гуманоїдний робот Unitree H1 дав збій і став агресивним щодо своїх операторів на випробувальному полігоні в Китаї через помилку в коді.

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Відповідне відео було оприлюднено на сторінці OSINTdefender у соціальній мережі X. У публікації йдеться, що Unitree H1 ледь не поранив двох робітників.

Unitree H1 вийшов з-під контролю

Судячи з відео, інцидент міг статися під час випробувань Unitree H1. Двоє чоловіків розмовляли, мабуть, тестуючи функції гуманоїдного робота, коли раптово він вийшов з-під контролю, почавши різко розмахувати кінцівками.

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Як зазначає Interesting Engineering, гуманоїдні роботи Unitree Robotics розробляються, щоб замінити співробітників-людей на різних роботах. Показана на відео роботизована модель Unitree H1 має заявлену ціну в 650 000 юанів (близько 90 000 доларів).

У виданні підкреслили, що цей інцидент ставить під сумнів надійність і протоколи безпеки роботів. Користувачі мережі вже встигли поділитися страхами перед повстанням машин і згадати фільм "Термінатор".

Нагадаємо, раніше на одному із заводів компанії Giga Texas у Техасі робот Tesla напав на інженера і ледь не став причиною його смерті. Робот затиснув чоловіка, а потім встромив свої металеві кігті в його спину і руку.