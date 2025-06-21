Роботы идут на войну: почему их применение в современной войне становится неизбежным

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Возможность конфликта, связанного с широким внедрением гуманоидных роботов, обсуждается экспертами в той же степени, в какой проводятся дискуссии относительно рисков ИИ. Все сходятся в том, что напрямую "война из-за роботов" — скорее крайний сценарий, чем гарантированный исход. Призовем на помощь логику, понимание текущих тенденций, исторических примеров — и попробуем заглянуть в замочную скважину ящика Пандоры

Прежде всего нужно сформулировать базовое утверждение — конфликты и войны, как крайняя форма, возникают не из-за того, что появились более совершенные технические средства. Войны начинаются из-за человеческих решений, политических амбиций, экономических интересов или идеологических разногласий. Обладание технологиями возрождает задавленные обиды и вселяет уверенность в победном исходе. Умение масштабировать производство вооружения, опережающего средства поражения конкурентов, становится катализатором конфликтов. Человечество придумало международное право и организации с пафосными аббревиатурами, которые должны были обеспечивать его постулаты. Что-то удалось сдержать, что-то нет. С роботами будет так же.

Вот несколько рисков, которые, на мой взгляд, могут привести к реальному физическому столкновению.

Гонка за технологическое доминирование

Если одна страна (например, Китай или США) получит явное преимущество в массовом производстве и контроле над ключевыми технологиями, это может обострить глобальную конкуренцию, аналогично тому, как сейчас обостряется борьба за полупроводники. Задайте себе вопрос, кто становится инициатором в такой войне — отстающий или лидер? Моя ставка на отстающего, который попытается пресечь уходящего в отрыв конкурента. Название страны подставьте сами.

Социальная нестабильность внутри стран

Массовая автоматизация может привести к росту безработицы среди неквалифицированных рабочих, что в отдельных странах способно вызвать протесты, радикализацию и внутренние конфликты. Мы видели уже исторический пример, когда луддиты уничтожали станки и фабрики, считая их причиной несчастий. Против роботов может (и будет) развернута не одна кампания, прикрывающаяся религиозными/этическими/экономическими покровами. Но прогресс не остановить.

Гонка вооружений и необходимость реальных полигонов

Гуманоидные роботы, как и любые передовые технологии, обязательно будут использованы и в военных целях. Уже сейчас мы видим, как дроны и автономные системы применяются в военных операциях на Востоке и в Украине. Идея, что люди перестанут гибнуть в войнах, потому что будет заменены роботами, настолько долго распространена в обществах, что человечество попросту не остановится, пока не испытает эту теорию на практике. По сути, часть военных действий (ПВО, РЭБ, космическая разведка) будет отдана роботам полностью в силу отсутствия у них чисто человеческих "изъянов" — необходимости сна, усталости, невнимательности и т.п.

Культурные и психологические факторы

Войны часто возникают не только из-за технологий, но и из-за человеческих амбиций, идеологий или борьбы за ресурсы. Гуманоидные роботы сами по себе не "хотят" войны, но их использование может усилить существующие напряженности, если они будут восприниматься как угроза или инструмент подавления.

Можно предположить, что для ИИ и роботов реально создать некую систему глобальных соглашений, подобных тем, что регулируют ядерное оружие или химическое вооружение. Но ООН ведь тоже создавали для предотвращения войн. Новые технологии неизменно использовались для подавления и сведения старых счетов. Поэтому я считаю, что никакие слова не удержат людей от военного применения ИИ и роботов. Если в разрушенных городах на востоке Украины уже сейчас бегают робособаки, а в воздухе используются группы дронов, умеющие различать цели, то почему эти технологии будут ограничены некими договоренностями?

Иными словами, гуманоидные роботы — не причины, а средство в войнах, которые начинают люди

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