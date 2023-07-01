Eva на базе Zuzana: Украина и Словакия произведут новую гаубицу, – СМИ

Опыт боевого применения словацких гаубиц побудил Киев наладить сотрудничество с их производителем. Известно, что гаубица Eva будет использовать боеприпасы калибра 155 мм.

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Краматорский завод тяжелого машиностроения договорился производить новую гаубицу на оружейных заводах Словакии. Об этом сообщило 30 июня издание Denník N.

Переговоры прошли со словацкой оборонной компанией Konstrukta Defense. ВСУ могут получить концептуально новую гаубицу, компании подписали меморандум о сотрудничестве, пишет издание.

Словакия обсуждала с украинцами несколько совместных проектов, все они сопряжены с рядом рисков, констатировали журналисты.

"Опыт боевого применения гаубиц Zuzana побудил Киев наладить тесное сотрудничество с их производителем — госкомпанией из города Дубница-над-Вагом", — говорится в материале.

Известно, что новую гаубицу назовут Eva, ее сделают на основе словацкой Zuzana. Eva также будет использовать боеприпасы калибра 155 мм. Установку адаптируют к требованиям ВСУ, уверяют разработчики.

Параметры гаубицы Eva не разглашают. Судя по доступным фото артиллерийская часть похожа на САУ "Богдана", а шасси — от чешской компании Tatrа.

Напомним, что Иран поставляет ВС РФ китайские 152-мм боеприпасы. В сети появились фото 152-мм осколочно-фугасного снаряда Type 66.

Украинские артиллеристы недавно хвалили гаубицы М777, которые эффективно применяли в Херсонской области. Военные уничтожили грузовик "Медведь" с гаубицей "Гиацинт-Б" войск РФ.