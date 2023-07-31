Словакия отправит Украине первые заказанные САУ Zuzana 2, — СМИ

Западные партнеры профинансировали изготовление для Украины 16 САУ Zuzana 2, которые уже есть в ВСУ.

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Дания, Норвегия и Германия финансируют для Украины производство самоходных артиллерийских установок Zuzana. 1 августа ВСУ отправят еще 2 машины. Об этом сообщает газета Dennik.

Завтра, 1 августа министр обороны Мартин Скленар и исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор должны принять участие в торжественной отправке САУ Zuzana 2 в Украину. По данным издания, событие состоится в 10:30 по местному времени (11:30 по Киеву).

Всего украинская армия получит 16 новейших САУ. Партия будет состоять из двух машин. Приобретение артиллерии финансирует Дания, Норвегия и Германия.

Что известно о САУ Zuzana 2?

Zuzana 2 — это словацкая 155-мм самоходная артиллерийская установка. Ее производит компания ZTS Special. Машина является развитием САУ Zuzana, которая в свою очередь является производной от vz.77 DANA калибра 152-мм. Длина ствола составляет 52 калибра. Башня машины может вращаться вокруг собственной оси. Количество экипажа уменьшено до 3 из 4 человек.

Основные характеристики Zuzana 2:

калибр — 155 мм;

дальность стрельбы — от 5,6 до 39,6 км;

скорострельность — 5 выстрелов в минуту;

боекомплект — 40 снарядов.

Кроме этого кабина машины имеет защиту от стрелкового оружия и осколков.

Характеристики Zuzana 2

Напомним, 7 июля Украина подписала контракт со Словакией на производство 16 Zuzana 2.

1 июля СМИ писали, что Украина будет производить вместе со Словакией новую САУ Eva.