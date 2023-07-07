САУ будут: Украина подписала контракт со Словакией на производство и поставку Zuzana 2

Зеленский в ходе визита в Братиславу отметил, что контракт предусматривает производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2.

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Словакия заключила контракт с Украиной на производство и поставку самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Эти установки будут предоставлены Украине в рамках соглашения между двумя странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

В ходе визита главы государства в Словакию была организована личная встреча между ним и его словацким коллегой. Также состоялась встреча на уровне делегаций, где обсуждались вопросы взаимного интереса и укрепления сотрудничества между двумя странами.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", — заявил Зеленский.

Что известно про Zuzana 2

Стоит заметить, что САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм пушкой и способна бить на расстояние до 41 километра. Она может производить до шести выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Zuzana 2 построена на том же колесном шасси Tatra T815 8х8, что и ее предшественники. Впрочем, в отличие от последних, она оснащена 155-мм пушкой, что увеличило дальнобойность до более чем сорока километров. Если сравнивать, это почти на 5 километров превосходит результат одной из самых мощных российских САУ – модернизированной 2С5М "Гиацинт".

Zuzana 2 способна наносить огненное поражение в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), при котором снаряды, выпущенные по нескольким разным траекториям, поражают цель одновременно. Для стрельбы прямой наводкой САУ оснащена системой прицеливания, в которую входят телекамера, тепловизор и лазерный дальномер.

Напомним, что Иран поставляет ВС РФ китайские 152-мм боеприпасы. В сети появились фото 152-мм осколочно-фугасного снаряда Type 66.

Украинские артиллеристы недавно хвалили гаубицы М777, которые эффективно применяли в Херсонской области. Военные уничтожили грузовик "Медведь" с гаубицей "Гиацинт-Б" войск РФ.