САУ будуть: Україна підписала контракт зі Словаччиною на виробництво і постачання Zuzana 2

Зеленський під час візиту до Братислави зазначив, що контракт передбачає виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2.

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Словаччина уклала контракт з Україною на виробництво і постачання самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Ці установки буде надано Україні в межах угоди між двома країнами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Під час візиту глави держави до Словаччини було організовано особисту зустріч між ним і його словацьким колегою. Також відбулася зустріч на рівні делегацій, де було обговорено питання взаємного інтересу і зміцнення співпраці між двома країнами.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", — заявив Зеленський.

Що відомо про Zuzana 2

Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою і здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Zuzana 2 побудована на тому ж колісному шасі Tatra T815 8х8, що і її попередники. Втім, на відміну від останніх, вона оснащена 155-мм гарматою, що збільшило далекобійність до більш ніж сорока кілометрів. Якщо порівнювати, це майже на 5 кілометрів перевершує результат однієї з найпотужніших російських САУ — модернізованої 2С5М "Гіацинт".

Zuzana 2 здатна наносити вогняне ураження в режимі MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), за якого снаряди, випущені за кількома різними траєкторіями, вражають ціль одночасно. Для стрільби прямою наводкою САУ оснащено системою прицілювання, до якої входять телекамера, тепловізор і лазерний далекомір.

Нагадаємо, що Іран постачає ЗС РФ китайські 152-мм боєприпаси. У мережі з'явилися фото 152-мм осколково-фугасного снаряда Type 66.

Українські артилеристи нещодавно хвалили гаубиці М777, які ефективно застосовували в Херсонській області. Військові знищили вантажівку "Ведмідь" із гаубицею "Гіацинт-Б" військ РФ.