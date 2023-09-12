Українське МЗС рішуче засудило вибори у сепаратистському анклаві Карабаху, — ЗМІ

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У Карабаху, який є суверенною частиною Азербайджану, відбулися "вибори" провірменської верхівки, яку, як і раніше, контролює Москва. Новим главою став Самвел Шахраманян. Однак місцеві джерела стверджують, що де-факто контроль над територією зберіг попередник — Араїк Арутюнян. Країни Європи, серед яких і Україна, не визнали "президентських виборів" на території анклаву. Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

Як зазначають вірменські джерела, новий "президент" сепаратистів Шахраманян є креатурою свого попередника Арутюняна і повністю ним контролюється. Тож "головою уряду" (держміністром) анклаву в Карабаху, за нового "президента", стане наближений до того ж Арутюняна. Основне завдання цього "глави уряду" – курування фінансово-економічного блоку. Таким чином, експрезидент залишає за собою контроль за бюджетом сепаратистів. Навіщо? Колишній найближчий соратник Арутюняна поширив листа, в якому зізнається, що саме з цього бюджету, коли був президентом, Арутюнян покривав витрати на елітні апартаменти, закордонні тури й дорогі подарунки для своєї єреванської коханки. Telegram-канал AZfront пояснює, що протягом багатьох років Арутюнян окрім офіційної родини мав ще одну – не афішовану.

"Як випливає з опублікованого листа, перша дружина, Кристине Арутюнян, досі навіть не підозрювала про існування другої "дружини" свого чоловіка. Це Ліана Адамян. Вона відома журналістка та громадська активістка. За свідченням колишнього наближеного "експрезидента", Адамян проживає в шикарних апартаментах елітного житлового комплексу в Єревані ($1100 за кв. м), регулярно літає за кордоном суто в бізнес-класі, і зупиняється виключно у найдорожчих готелях".

Журналісти пишуть, що є у біографії Арутюняна й українські сторінки. Він відкрито вітав усі загарбницькі плани Путіна, зокрема й окупацію Донбасу. Крім того, він висловив впевненість у тому, що російські миротворчі сили мають залишатися в Арцаху на постійній та безстроковій основі.

ЗМІ зазначають, що той факт, що сепаратистська верхівка карабахського анклаву не визнана жодною цивілізованою країною світу, схоже, анітрохи не турбує як самих кремлівських проксі, так і місцеву пропаганду.