Украинский МИД решительно осудил выборы в сепаратистском анклаве Карабаха, — СМИ

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В Карабахе, который является суверенной частью Азербайджана, состоялись "выборы" проармянской верхушки, которую по-прежнему контролирует Москва. Новым главой стал Самвел Шахраманян. Однако местные источники утверждают, что де-факто контроль над территорией сохранил предшественник – Араик Арутюнян. Страны Европы, среди которых и Украина, не признали "президентские выборы" на территории анклава. Об этом пишет УНИАН.

Как отмечают армянские источники, новый президент сепаратистов Шахраманян является креатурой своего предшественника Арутюняна и полностью им контролируется. Так что "главой правительства" (госминистром) анклава в Карабахе, при новом "президенте" станет приближенный к тому же Арутюняну. Основная задача этого "главы правительства" – курирование финансово-экономического блока. Таким образом, экс-президент оставляет за собой контроль бюджета сепаратистов. Зачем? Бывший ближайший соратник Арутюняна распространил письмо, в котором признается, что именно из этого бюджета, когда был президентом, Арутюнян покрывал расходы на элитные апартаменты, зарубежные туры и дорогие подарки своей ереванской любовнице. Telegram-канал AZfront объясняет, что в течение многих лет у Арутюняна кроме официальной семьи была еще одна – не афишируемая.

"Как следует из опубликованного письма, первая жена, Кристине Арутюнян, до сих пор даже не подозревала о существовании второй "жены" своего мужа. Это Лиана Адамян. Она известная журналистка и общественная активистка. По свидетельству бывшего приближенного "экс-президента", Адамян проживает в шикарных апартаментах элитного жилого комплекса в Ереване ($1100 за кв. м), регулярно летает за границу сугубо в бизнес-классе, и останавливается исключительно в самых дорогих гостиницах".

Журналисты пишут, что есть в биографии Арутюняна и украинские страницы. Он открыто приветствовал все захватнические планы Путина, в том числе и оккупацию Донбасса. Кроме того, он выразил уверенность, что российские миротворческие силы должны оставаться в Арцахе на постоянной и бессрочной основе.

СМИ отмечают, что тот факт, что сепаратистская верхушка карабахского анклава не признана ни одной цивилизованной страной мира, похоже, ничуть не беспокоит как самих кремлевских прокси, так и местную пропаганду.