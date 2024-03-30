США схвалили продаж Ізраїлю тисяч авіабомб і винищувачі F-35A, — WP

Держдеп погодив продажу потужних авіабомб ще раніше, але досі не виконав обіцянки. Загалом допомога надається без схвалення Конгресу за угодою 2008 року.

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Сполучені Штати вирішили продати Ізраїлю тисячі авіабомб і винищувачі F-35 на мільярди доларів за угодою 2008 року. Про це повідомляє The Washington Post із покликанням на американських військових.

Останніми днями адміністрація Джо Байдена санкціонувала продаж понад 1800 авіабомб Mk84 та 500 авіабомб Mk82. Минулого тижня було узгоджено постачання винищувачів F-35A. Подія підкреслила, що попри розбіжності в баченні ведення війни між США й Ізраїлем, контракти на зброю передаються.

"Ми продовжуємо підтримувати право Ізраїлю на самооборону. Надання допомоги на певних умовах не є нашою політикою", — заявив представник Білого дому.

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Наразі Ізраїль планує розпочати операцію в Рафаху, де понад 1,2 млн палестинців знайшли прихисток. Там перебуває близько 4 батальйонів ХАМАСу. Джо Байден припустив, що операція перетне "червону лінію", тому звернувся до Беньяміна Нетаньягу з проханням надіслати співробітників безпеки до Вашингтона. Проте ізраїльський прем'єр-міністр скасував візит, бо США відмовилися накласти вето на резолюцію Радбезу ООН, яка закликала до тимчасового припинення вогню в Газі. Втім вона не засуджувала дії ХАМАСу.

Попри суперечності Держдеп погодив Ізраїлю продаж 25 винищувачів F-35A та двигунів на близько 2,5 млрд доларів США, а нещодавно погодив бомби Mk84 й Mk82. Угоду схвалили за рішенням Конгресу 2008 року, тому Держдеп не був зобовʼязаний повідомляти законодавцям про допомогу. Водночас постачання авіабомб було погоджено ще кілька років тому Конгресом, але вони досі не були виконані.

Раніше в США прибував міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант, який просив адміністрацію прискорити розробку низки зразків озброєння. Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Чарльз К. Браун заявив, що Ізраїль отримав не все, про що просив.

Нагадаємо, 18 березня ЗМІ писали, що Ізраїль відклав наступ у Рафаху після зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.

Також повідомлялось, що Ізраїль вивчає досвід війни в Україні, щоб покращити захист енергосистеми.