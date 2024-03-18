Ізраїль відклав наступ у секторі Гази після зустрічі із Шольцем: що відомо

Офіційний Єрусалим має на меті знищення підрозділів ХАМАС у Рафаху, проте Армія оборони не розпочинатиме масштабний наступ, поки мирне населення залишається в заручниках бойовиків.

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У неділю, 17 березня, після зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з німецьким канцлером Олафом Шольцом лідер країни, що воює, погодився відкласти оголошений раніше наступ на місто Рафах у секторі Гази. Про це повідомляє Deutsche Well.

Під час зустрічі Шольц закликав Ізраїль до переговорів про "триваліше припинення вогню". Глава німецького уряду ще раз застеріг свого ізраїльського колегу від проведення наступу в Рафаху, куди протягом останніх місяців було переміщено сотні тисяч палестинських біженців.

Шольц нагадав Нетаньягу про значну кількість жертв серед цивільного населення в секторі Гази і звернув увагу, наскільки важливо зараз поліпшити ситуацію з гуманітарною допомогою в анклаві.

"Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як палестинці вмирають від голоду. Необхідно набагато більше гуманітарної допомоги, постійно та надійно", — наголосив канцлер.

Нетаньягу підтвердив, що наступ не розпочнеться доти, доки цивільні особи перебувають "у пастці". Він підкреслив, що ізраїльська мета досі полягає в тому, щоб "знищити терористичні батальйони, що залишилися в Рафаху (ХАМАСа. — Ред .)".

Як відомо, наприкінці лютого Нетаньягу представив план повторного регулювання у Газі.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати підготували відправку близько 1000 одиниць гравітаційних бомб Mk-82, щоб підтримати Ізраїль як ключового союзника на Близькому Сході. Постачання буде реалізовано на тлі операції ЦАХАЛ, що триває, проти палестинських терористів у секторі Гази.