Израиль отложил наступление в секторе Газа после встречи с Шольцем: что известно

Официальный Иерусалим преследует цель уничтожения подразделений ХАМАС в Рафахе, однако Армия обороны не будет начинать масштабное наступление, пока мирное население остается в заложниках боевиков.

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В воскресенье, 17 марта, после встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с немецким канцлером Олафом Шольцом лидер воюющей страны согласился отложить объявленное ранее наступление на город Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает Deutsche Well.

Во время встречи Шольц призвал Израиль к переговорам о "более длительном прекращении огня". Глава немецкого правительства еще раз предостерег своего израильского коллегу от проведения наступления в Рафахе, куда в течение последних месяцев были перемещены сотни тысяч палестинских беженцев.

Шольц указал Нетаньяху на значительное количество жертв среди гражданского населения в секторе Газа и обратил внимание, насколько важно сейчас улучшить ситуацию с гуманитарной помощью в анклаве.

"Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как палестинцы умирают от голода. Необходимо гораздо больше гуманитарной помощи, постоянно и надежно", — акцентировал канцлер.

Нетаньяху подтвердил, что наступление не начнется до тех пор, пока гражданские лица находятся "в ловушке". Он подчеркнул, что израильская цель до сих пор состоит в том, чтобы "уничтожить оставшиеся в Рафахе террористические батальоны (ХАМАСа. — Ред.)".

Как известно, в конце февраля Нетаньяху представил план повторного регулирования в Газе.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили отправку около 1000 единиц гравитационных бомб Mk-82, чтобы поддержать Израиль как ключевого союзника на Ближнем Востоке. Поставка будет реализована на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛ против палестинских террористов в секторе Газа.