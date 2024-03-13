Ізраїль готується захищати енергосистему країни на досвіді війни в Україні

Ізраїльські енергетики розглядають сценарій, за якого внаслідок атак бойовиків "Хезболли" без електрики можуть залишитися 60% пансіонатів для літніх людей.

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Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен скликав екстрене засідання для обговорення підготовки до сценарію можливого блекауту в країні. Під час наради було розглянуто сценарій, за якого внаслідок терористичних атак "Хезболли" без електроенергії можуть опинитися 60% будинків для літніх людей в Ізраїлі. Про це 13 березня повідомив ізраїльський громадський телеканал Кан-11.

Учасники наради дійшли висновку, що сценарій перебоїв в енергопостачанні такого масштабу внаслідок ударів з боку ліванських бойовиків є малоймовірним, проте триває необхідна підготовка до масових відключень електроенергії, які можуть тривати від 24 до 48 годин.

Тим часом зазначається, що ізраїльські фахівці провели консультації з колегами з України з метою вивчення досвіду експлуатації енергосистем в умовах авіаударів з боку російської армії.

Крім того, фахівці прогнозують, що в Ізраїлі зросте потреба в альтернативних видах палива, щоб у разі початку війни мати можливість експлуатувати електростанції. У рамках підготовки до конфлікту з "Хезболлою" енергетична компанія "Хеврат Хашмаль" закупила значну кількість вугілля та альтернативних видів енергоносіїв, а приватні виробники електроенергії взяли участь у підготовці до експлуатації електростанцій у воєнний час.

Атака "Хезболли"

За інформацією ізраїльських ЗМІ, у вівторок, 12 березня, угруповання "Хезболла", що базується в Лівані, запустило 100 ракет по Голанських висотах із реактивних систем залпового вогню. Як зазначають журналісти, це одна з наймасштабніших атак на Ізраїль з боку Лівану з моменту початку військової операції в секторі Газа.

Атака проводилася двома хвилями. Для перехоплення перших 70 ракет, ізраїльтяни залучили системи ПРО "Залізний купол". Ракети ж другої хвилі атаки бойовиків впали на відкритій місцевості. При цьому наголошується, що масований ракетний удар наступив після нічних авіаударів ЦАХАЛ по об'єктах терористів у районі міста Баальбек.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати підготували відправку близько 1000 одиниць гравітаційних бомб Mk-82, щоб підтримати Ізраїль, як ключового союзника на Близькому Сході. Постачання буде реалізовано на тлі триваючої операції ЦАХАЛ проти палестинських терористів у секторі Газа.