США збільшують допомогу авіації: 1000 авіаційних бомб Мк-82 прямують до Ізраїлю

Вашингтон зацікавлений у прискоренні постачання авіабомб, зазначають оглядачі, попри міжнародну полеміку, що виникла навколо ізраїльської операції в Газі.

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Сполучені Штати мають намір відправити близько 1000 227-кілограмових некерованих гравітаційних бомб Mk-82, щоб підтримати ключового союзника на Близькому Сході — Ізраїль, повідомляє The Wall Street Journal.

Надання боєприпасів армії оборони Ізраїлю здійснюється на тлі операції ЦАХАЛу, що триває, проти палестинських терористів у секторі Гази. Ситуація загострюється й на Півночі Ізраїлю, де періодично виникають сутички ізраїльтян зі збройними формуваннями "Хезболли".

Американська сторона зазначає, що Вашингтон зацікавлений у прискоренні постачання авіабомб, тому що військові операції Ізраїлю спрямовані на запобігання злочинам із боку проіранських угруповань у регіоні. Хоча підтримання такого високого рівня постачання боєприпасів для ізраїльських операцій викликало міжнародну полеміку.

Авіаційні бомби Mk-82

Mk-82 — це тип некерованої бомби загального призначення, яку іноді називають гравітаційною бомбою через те, що для досягнення мети вона спирається на силу тяжіння. Вона належить до серії Mark 80 — стандартизованих авіаційних бомб, що використовуються збройними силами США.

Вага Mk-82 становить приблизно 227 кілограмів, включно з вагою корпусу бомби, хвостової частини та вибухової речовини. Довжина боєприпасу становить близько 2,2 м.

Боєголовка Mk-82 — це вибухівка з тритоналу, яка є сумішшю тротилу й алюмінієвої пудри. Таке поєднання підсилює ефект вибуху бомби, роблячи її руйнівнішою. Сама боєголовка важить близько 87 кг.

Носіями цих авіабомб можуть бути винищувачі F-16 Fighting Falcon і F/A-18 Hornet, а також бомбардувальники, такі як B-1 Lancer і B-2 Spirit. Ці боєприпаси також сумісні з безпілотними літальними апаратами, або дронами, що розширює спектр можливостей їх застосування.

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