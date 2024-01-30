У ЦАХАЛі вважають, що ліквідація ХАМАСу в секторі Гази триватиме весь 2024 рік, — Bloomberg

Військові Армії оборони Ізраїлю зараз планують перекинути наземні війська назад у країну, а потім розгорнути їх для швидких рейдів у секторі найближчими місяцями.

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Ізраїльські військові говорять про те, що ведуть запеклі бої в південному місті Гази Хан-Юніс, де сподіваються вбити або захопити лідерів ХАМАСу, які, ймовірно, переховуються в тунелях із заручниками. Про це пише агентство Bloomberg.

Командування ЦАХАЛу вважає, що ліквідація загрози бойовиків ХАМАСу триватиме щонайменше протягом усього року. Водночас ізраїльські військові зазначають, що бойові дії в секторі Гази виявилися жорсткішими, ніж передбачалося.

"Із початку війни загинули близько 220 ізраїльських військових. Водночас лідери країни наполягають, що домоглися значного прогресу", — пише агентство.

За словами ізраїльського офіцера розвідки, ЦАХАЛ уже знищив близько 9000 бійців ХАМАСу, однак чисельність угруповання, за їхніми даними, становить близько 35 000 бійців.

"Чверть терористів ХАМАСу вбито і принаймні ще чверть поранено", — заявив на брифінгу в понеділок, 29 січня, міністр оборони Йоав Ґаллант.

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Однак зараз основна увага приділяється бригаді в другому за чисельністю місті сектору Гази — Хан-Юнісі, де ізраїльські війська вперше ведуть бойові дії в мережі тунелів, що проходять під усім сектором Гази.

"Це стратегічно важливо, оскільки саме звідси родом лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар і військовий керівник Мохаммед Дейф і де, на думку Ізраїлю, вони ховаються", — наголошує Bloomberg.

Хан-Юніс вважається чимось на кшталт перлини для ХАМАСу, зазначив підполковник Річард Гехт, представник військового відомства. І додає, що про його значущість свідчить кількість боєприпасів, знайдених там військами, а також масштаби тунелів і військової інфраструктури.

За словами офіцера, який бере участь у наземній операції в Хан-Юнісі, бої в цьому місті часто відбуваються за принципом "будинок за будинком", під час яких проводяться цілеспрямовані операції проти невеликих осередків ХАМАСу. Багато боїв ідуть за контроль над великою мережею підземних тунелів угруповання, яку ізраїльські офіційні особи назвали набагато більшою та складнішою, ніж вони припускали раніше.

За словами контрадмірала Даніеля Хагарі, командна структура двох бригад, що залишилися, — одна в центрі Гази, а інша в південному місті Рафах — усе ще не пошкоджена.

"Кожну бригаду очолюють від 70 до 150 командирів, і їх убивство або полон життєво важливе для ліквідації цих підрозділів", — додав він.

"Вони досконаліші та більші" — думка ізраїльських військових

За словами колишнього радника з національної безпеки Якова Амідрора, із появою в ізраїльських військових чіткішого уявлення про ХАМАС і його інфраструктуру стало зрозуміло, що більша частина зброї бойовиків виробляється в Газі, а не ввозиться контрабандою.

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"Вони досконаліші та більші, ніж ми припускали", — сказав він про озброєння ХАМАС.

Однією з найскладніших проблем для Ізраїлю є те, що ХАМАС продовжує обстрілювати країну ракетами, хоча й набагато рідше, ніж раніше. У понеділок, 29 січня, було запущено шквал ракет, деякі з яких досягли Тель-Авіва. Поки жителі ховалися в бомбосховищах, їх перехоплювала система "Залізний купол".

Амідрор назвав ці атаки результатом децентралізованої стратегії. Покликаючись на "величезну кількість інформації, взятої зі штаб-квартири ХАМАСу", він змалював систему, в якій сотні бойовиків у Газі відповідають за контроль від п'яти до семи замаскованих пускових майданчиків, які вони перевіряють час від часу. За його словами, отримавши наказ атакувати, бойовик приносить до пускової установки детонатор на батарейках із таймером, укритий чимось схожим на ящики з овочами, приєднує його та йде. Через пів години буде випущено до 15 ракет.

Підполковник, який воює в Хан-Юнісі, також повідомив, що в міру просування на південь солдати знаходять наземні підприємства з виробництва зброї, навчальні та командні центри, а також те, що він назвав "оперативними квартирами". У телефонній розмові він сказав, що такі будинки використовують як склади зброї й тимчасові бази для солдатів ХАМАСу.

Найближчі плани Ізраїлю — що відомо

Віра в те, що знищення ХАМАСу, який США та Євросоюз зараховують до терористичних організацій, не станеться швидко, є однією з причин, через яку ізраїльські офіційні особи виступають проти довгострокового або постійного припинення вогню в обмін на звільнення заручників.

Якщо ХАМАС не буде знищений, сказав Нетаньягу на пресконференції в суботу, 27 січня, "наступна різанина — це лише питання часу". Він планує майже подвоїти оборонний бюджет у 2024 році та стверджує, що той залишатиметься високим протягом десятиліть.

Прем'єр Ізраїлю також стверджує, що після нападу 7 жовтня, у якому загинули 1200 ізраїльтян і 240 було викрадено, не може бути нічого, крім повної поразки ХАМАСу. Це спричинило контратаку Ізраїлю, внаслідок якої, за даними ООН, близько 1,9 мільйона людей були змушені залишити свої домівки.

Ексрадник Амідрор сказав, що військові Армії оборони Ізраїлю зараз планують перекинути наземні війська назад у країну, а потім розгорнути їх для швидких рейдів у Газі найближчими місяцями.

"Увесь наступний рік буде присвячений низькоінтенсивній зачистці Гази, і якщо це займе ще шість місяців до 2025 року, ми зможемо це зробити", — сказав він.

Інша причина повернення військ до Ізраїлю, за його словами, полягає в тому, щоб дати їм можливість відпочити й переоснаститися на випадок початку бойових дій на іншому фронті Ізраїлю — на північному кордоні з Ліваном.

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Нагадаємо, 7 січня ЦАХАЛ виявив підземне виробництво крилатих ракет бойовиків ХАМАСу. До цього вважалося, що угруповання виробляло ПТРК, ПЗРК, безпілотники, але не крилаті ракети. Однак поки невідомо, чи встигли бойовики їх розробити.

Також бойовики підтримуваного Іраном збройного угруповання "Хезболла" використали нову іранську протитанкову керовану ракету (ПТКР) під час нападу на прикордонну заставу ізраїльтян.