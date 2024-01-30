В ЦАХАЛ считают, что ликвидация ХАМАС в секторе Газа продлится весь 2024 год, — Bloomberg

Военные Армии обороны Израиля сейчас планируют перебросить наземные войска обратно в страну, а затем развернуть их для быстрых рейдов в секторе в ближайшие месяцы.

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Израильские военные говорят о том, что ведут ожесточенные бои в южном городе Газа Хан-Юнис, где надеются убить или захватить лидеров ХАМАС, предположительно скрывающихся в туннелях с заложниками. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Командование ЦАХАЛ считает, что ликвидация угрозы боевиков ХАМАС продлится, как минимум, в течение всего года. При этом израильские военные отмечают, что боевые действия в секторе Газа оказались более жесткими, чем предполагалось.

"С начала войны погибли около 220 израильских военных. В то же время лидеры страны настаивают, что добились значительного прогресса", — пишет агентство.

По словам израильского офицера разведки, ЦАХАЛ уже уничтожил около 9000 бойцов ХАМАСА, однако численность группировки, по их данным, составляет около 35 000 бойцов.

"Четверть террористов ХАМАС убита и, по крайней мере, еще четверть ранена", — заявил на брифинге в понедельник, 29 января, министр обороны Йоав Галлант.

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Однако сейчас основное внимание уделяется бригаде во втором по численности городе сектора Газы — Хан-Юнисе, где израильские войска впервые ведут боевые действия в сети туннелей, проходящих под всем сектором Газа.

"Это стратегически важно, поскольку именно отсюда родом лидер ХАМАС Яхья Синвар и военный руководитель Мохаммед Дейф и где, по мнению Израиля, они скрываются", — подчеркивает Bloomberg.

Хан-Юнис считается чем-то вроде жемчужины для ХАМАС, отметил подполковник Ричард Хехт, представитель военного ведомства. И добавляет, что о его значимости свидетельствует количество боеприпасов, найденных там войсками, а также масштабы туннелей и военной инфраструктуры.

По словам офицера, участвующего в наземной операции в Хан-Юнисе, бои в этом городе часто происходят по принципу "дом за домом", в ходе которых проводятся целенаправленные операции против небольших ячеек ХАМАС. Многие сражения идут за контроль над обширной сетью подземных туннелей группировки, которую израильские официальные лица назвали гораздо более крупной и сложной, чем они предполагали ранее.

Кроме того, по словам контр-адмирала Даниэля Хагари, командная структура двух оставшихся бригад — одна в центре Газы, а другая в южном городе Рафах — все еще не повреждена.

"Каждую бригаду возглавляют от 70 до 150 командиров, и их убийство или пленение жизненно важно для ликвидации этих подразделений", — добавил он.

"Они более совершенные и более крупные" — мнение израильских военных

По словам бывшего советника по национальной безопасности Якова Амидрора, с появлением у израильских военных более четкого представления о ХАМАС и его инфраструктуре, стало понятно, что большая часть оружия боевиков производится в Газе, а не ввозится контрабандой.

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"Они более совершенные и более крупные, чем мы предполагали", — сказал он о вооружении ХАМАС.

Одной из самых сложных проблем для Израиля является то, что ХАМАС продолжает обстреливать страну ракетами, хотя и гораздо реже, чем раньше. В понедельник, 29 января, был запущен шквал ракет, некоторые из которых достигли Тель-Авива. Пока жители укрывались в бомбоубежищах, их перехватывала система "Железный купол".

Амидрор назвал эти атаки результатом децентрализованной стратегии. Ссылаясь на "огромное количество информации, взятой из штаб-квартиры ХАМАС", он обрисовал систему, в которой сотни боевиков в Газе отвечают за контроль от пяти до семи замаскированных пусковых площадок, которые они проверяют через определенное время. По его словам, получив приказ атаковать, боевик приносит к пусковой установке детонатор на батарейках с таймером, покрытый чем-то похожим на ящики с овощами, подсоединяет его и уходит. Через полчаса будет выпущено до 15 ракет.

Подполковник, воюющий в Хан-Юнисе, также сообщил, что по мере продвижения на юг солдаты находят наземные предприятия по производству оружия, учебные и командные центры, а также то, что он назвал "оперативными квартирами". В телефонном разговоре он сказал, что такие дома используются как склады оружия и временные базы для солдат ХАМАС.

Ближайшие планы Израиля — что известно

Вера в то, что уничтожение ХАМАС, который США и Евросоюз причисляют к террористическим организациям, не произойдет быстро, является одной из причин, по которой израильские официальные лица выступают против долгосрочного или постоянного прекращения огня в обмен на освобождение заложников.

Если ХАМАС не будет уничтожен, сказал Нетаньяху на пресс-конференции в субботу, 27 января, "следующая резня — это лишь вопрос времени". Он планирует почти удвоить оборонный бюджет в 2024 году и утверждает, что он будет оставаться высоким в течение десятилетий.

Премьер Израиля также утверждает, что после нападения 7 октября, в котором погибли 1200 израильтян и 240 были похищены, не может быть ничего, кроме полного поражения ХАМАС. Это вызвало контратаку Израиля, в результате которой, по данным ООН, около 1,9 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Экс-советник Амидрор сказал, что военные Армии обороны Израиля сейчас планируют перебросить наземные войска обратно в страну, а затем развернуть их для быстрых рейдов в Газе в ближайшие месяцы.

"Весь следующий год будет посвящен низко интенсивной зачистке Газы, и если это займет еще шесть месяцев до 2025 года, мы сможем это сделать", — сказал он.

Другая причина возвращения войск в Израиль, по его словам, заключается в том, чтобы дать им возможность отдохнуть и переоснаститься на случай начала боевых действий на другом фронте Израиля — на северной границе с Ливаном.

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Напомним, 7 января ЦАХАЛ обнаружил подземное производство крылатых ракет боевиков ХАМАС. До этого считалось, что группировка производила ПТРК, ПЗРК, беспилотники, но не крылатые ракеты. Однако пока неизвестно, успели ли боевики их разработать.

Кроме того, боевики поддерживаемой Ираном вооруженной группировки "Хезболла" использовала новую иранскую противотанковую управляемую ракету (ПТУР) при нападении на пограничную заставу израильтян.