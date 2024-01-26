Боевики "Хезболлы" впервые применили поставленные Ираном ракеты Almas (видео)

Иранский комплекс, используемый террористами, фактически является копией израильского ПТРК Rafael Spike-MR с дальностью поражения до 8 км.

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Боевики поддерживаемой Ираном вооруженной группировки "Хезболла" использовала новую иранскую противотанковую управляемую ракету (ПТУР) при нападении на пограничную заставу израильтян. Речь идет о боеприпасе Almas — это клон израильского ПТРК Rafael Spike-MR. Об этом 26 января сообщили в Defence Blog.

На канале военного журналиста Бабака Тагвае опубликовано видео применения ПТУР на юге Ливана, целью которой стал пограничный пост Армии обороны Израиля.

На кадрах запечатлен запуск ракеты, ее стремительный взлет и траектория полета к израильскому посту наблюдения, расположенному на склоне горы вдоль ливано-израильской границы.

Что известно о ракете

Согласно информации портала TRADOC, Almas — это противотанковая ракета класса "земля-земля", которая использует проводное и инфракрасное (ИК) наведение и работает по принципу "выстрелил и забыл".

Almas оснащена тандемной боеголовкой, передняя боеголовка расположена сразу за головкой самонаведения в носовой части ракеты. Дальность ее действия составляет до 8 км.

Фактически данная ПТУР представляет собой переработанную копию израильской противотанковой управляемой ракеты Spike. Считается, что эта система вооружения была разработана путем реинжиниринга ракет Spike, которые попали в руки "Хезболлы" во время конфликта с Израилем в 2006 году.

Впоследствии эти ракеты были отправлены в Иран для анализа и повторения. Ракета Almas была представлена в 2021 году, и в настоящее время в производстве находятся два переносных варианта — воздушный и наземный.

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