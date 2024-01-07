"Под руководством Ирана": ЦАХАЛ обнаружил подземное производство крылатых ракет боевиков ХАМАС

До этого считалось, что ХАМАС умел производить ПТРК, ПЗРК, беспилотники, но не крылатые ракеты. Однако пока неизвестно, успели ли боевики их разработать.

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Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты обнаружили компоненты, которые доказывают, что боевики ХАМАС создавали или разрабатывали крылатые ракеты в"метро Газы". Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные, продолжающие операцию в секторе Газа, обнаружили оборудование и компоненты, которые боевики ХАМАС использовали для производства крылатых ракет. Считалось, что террористы не имели вооружения для создания точных боеприпасов.

В ЦАХАЛ добавляют, что обнаружили технологическое оборудование бойцы бригады Нахаль и сил спецопераций в районе Дарадж и Туффа в городе Газа. Они нашли шахту тоннеля, который вел к подземному заводу по производству оружия.

"Солдаты нашли компоненты, которые доказывают, что террористы ХАМАС обучались под руководством Ирана, как эксплуатировать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие", — заявляет ЦАХАЛ.

Также армия опубликовала фотографии, которые идентифицировали как ракетный двигатель и боеголовку от крылатой ракеты. Ранее было известно, что ХАМАС умеет производить противотанковые управляемые ракеты, БПЛА со взрывчаткой, автономные подводные лодки, но не крылатые ракеты. Кроме этого боевики имеют ПЗРК, но по данным издания, они не являются эффективными против израильской авиации.

Пока неизвестно, ХАМАС производили ли боевики крылатые ракеты, или они находятся на стадии разработки.

Напомним, 25 декабря ЦАХАЛ ликвидировал генерала Саеда Рази Мусави, который руководил иранскими прокси в Сирии.

18 декабря АОИ обнаружила крупнейший в истории туннель террористов ХАМАС. Боевые действия предоставили много данных о "метро Газы".