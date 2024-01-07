"Під керівництвом Ірану": ЦАХАЛ виявив підземне виробництво крилатих ракет бойовиків ХАМАС

До цього вважалося, що ХАМАС вмів виробляти ПТРК, ПЗРК, безпілотники, але не крилаті ракети. Проте наразі невідомо, чи встигли бойовики їх розробити.

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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що солдати виявили компоненти, які доводять, що бойовики ХАМАС створювали чи розробляли крилаті ракети в "метро Гази". Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльські військові, які продовжують операцію в секторі Гази, виявили обладнання та компоненти, які бойовики ХАМАС використовували для виробництва крилатих ракет. Вважалося, що терористи не мали озброєння для створення точних боєприпасів.

В ЦАХАЛ додають, що виявили технологічне обладнання бійці бригади Нахаль та сил спецоперацій в районі Дарадж і Туффа в місті Газа. Вони знайшли шахту тунелю, який вів до підземного заводу з виробництва зброї.

"Солдати знайшли компоненти, які доводять, що терористи ХАМАС навчалися під керівництвом Ірану, як експлуатувати і створювати високоточні компоненти та стратегічну зброю", — заявляє ЦАХАЛ.

Також армія опублікувала світлини, які ідентифікували як ракетний двигун та боєголовку від крилатої ракети. Раніше було відомо, що ХАМАС вміє виробляти протитанкові керовані ракети, БПЛА з вибухівкою, автономні підводні човни, але не крилаті ракети. Окрім цього бойовики мають ПЗРК, але за даними видання, вони не є ефективними проти ізраїльської авіації.

Наразі невідомо, ХАМАС чи виробляли бойовики крилаті ракети, чи вони перебувають на стадії розробки.

Нагадаємо, 25 грудня ЦАХАЛ ліквідував генерала Саєда Разі Мусаві, який керував іранськими проксі в Сирії.

18 грудня АОІ виявила найбільший в історії тунель терористів ХАМАС. Бойові дії надали багато даних про "метро Гази".