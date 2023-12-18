50 метрів під землею: ЦАХАЛ знайшов найбільший в історії тунель бойовиків ХАМАС

Військові кажуть, що бойові дії в Газі надали багато нової інформації щодо "Метро Гази". Виявлений тунель дозволив би завезти навіть автотранспорт в середину.

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17 грудня ізраїльські військові виявили найбільший за всю свою історію тунель бойовиків ХАМАС на півночі сектора Газа на кордоні з Ізраїлем. Про це повідомляє The Times of Israel.

В районі пункту пропуску Ерез на півночі сектора Газа бійці Армії оборони Ізраїлю виявили тунель довжиною приблизно 4 км й в деяких місцях він знаходиться під землею на глибині близько 50 метрів. Виглядає так, що там міг би проїхати транспортний засіб, але тунель не веде на ізраїльську територію.

Важливо

Війська Ізраїлю почали закачувати морську воду в тунелі ХАМАСу в секторі Гази, — WSJ

Зазначається, що вхід в тунель знаходиться в 400 метрів від переходу Ерез. До початку війни він полегшував процес пересування цивільних палестинців в Ізраїль на роботу та за медичною допомогою. Військові виявили, що за останні кілька тижнів елітний підрозділ "Яхалом" бойового інженерного корпусу та Північна бригада дивізії Газа використовують передові розвідувальні та технологічні засоби, щоб виявити мережу тунелів бойовиків й очистити їх.

Журналісти стверджують, що вони ознайомились з мапою тунелю, але її не можна публікувати.

"Його ширина вказує на те, що він призначався для здійснення рейдів на автомобілях проти цивільних осіб у прикордонних громадах Гази", — сказав командир Північної бригади дивізії Гази, полковник Хаїм Коен.

Будівництво тунелю в секторі Газа

Також військові кажуть, що наземна операція проти ХАМАС в Газі надав багато нової інформації стосовно великої мережі тунелів.

Нагадаємо, 16 грудня ЦАХАЛ підтвердив випадкове вбивство трьох заручників, бо один з військових побачив в них загрозу.

14 грудня у Міноборони Ізраїлю спрогнозували, скільки ще триватиме війна проти ХАМАС.