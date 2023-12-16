"Розмахували білим прапором": ЦАХАЛ підтвердив випадкове вбивство трьох заручників (фото)

За словами представника армії, один із солдатів відчув небезпеку та відкрив вогонь по людях. Зазвичай терористи ХАМАС теж бігають у цивільному.

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Військовослужбовці ЦАХАЛ випадково вбили трьох ізраїльських полонених, який розмахували білим прапором. Це стало нещасним випадком. Про це повідомляє CNN.

15 грудня в Газі ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників: Йотама Хаїма, Самера Фуад Аль-Талалку та Алона Шимріза. Вони були без сорочок та махали білим прапором. Представник ЦАХАЛ назвав випадок трагічною подією та порушенням правил ведення бойових дій армії.

Вбиті заручники

"Троє чоловіків вийшли з будівлі в десятках метрів від позиції наших солдатів. Принаймні один з військових відчув загрозу і відкрив вогонь. Двох вбили одразу. Один отримує поранення й втікає назад. Солдати почули крик про допомогу на івриті, і командир бригади віддає наказ про припинення вогню, але лунає ще одна черга", — повідомляє офіцер.

Важливо

Бойовики ХАМАС звільнили ще одну ізраїльтянку, але вбили її товариша, — ЗМІ (фото)

Третій полонений помер пізніше. За даними джерел видання, вогонь по ізраїльтянах відкрили декілька військовослужбовців. Чиновник наголосив, що ізраїльські військові порушили правила ведення бойових дій. Проте в районі, де відбувся інцидент, відбуваються інтенсивні бої. Терористи пересуваються в цивільному одязі у кросівках та джинсах. Вони намагаються затягнути бійців ЦАХАЛ в пастки.

"У сотнях метрів від цього місця була будівля з маркуванням SOS, і ми все ще перевіряємо, чи є зв’язок між цією будівлею та заручниками", — сказав чиновник.

Він додав, що не виключено, що полонені втекли з полону ХАМАС чи терористи їх покинули. Наразі ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, 6 грудня ЗМІ писали, що ЦАХАЛ виявив нові обʼєкти ХАМАС: тунелі та лабораторії з виготовлення зброї.

15 грудня в Ізраїлі повідомили, що ХАМАС закладають вибухівку в пастки.