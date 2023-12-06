Тунелі та лабораторії з виготовлення зброї: ЦАХАЛ виявив нові об'єкти ХАМАС

За даними журналістів, ще 16 підозрюваних було затримано в інших районах Західного берега річки Йордан. Унаслідок сутичок один солдат дістав легке поранення.

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У таборі біженців Дженін ізраїльська армія виявила свіжі підземні ходи і три виробничі лабораторії, що належать організації ХАМАС. Крім того, було затримано десятьох осіб, які перебували в розшуку серед палестинців. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

"Протягом ночі в таборі біженців Дженін, на Західному березі річки Йордан, затримали 10 палестинців, яких розшукували, виявили дві шахти тунелів і три лабораторії з виготовлення бомб", — повідомляє ЦАХАЛ.

Під час проведення військової операції військові Ізраїлю конфіскували кілька одиниць стрілецької зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання.

Армія оборони Ізраїлю також офіційно повідомила про сутички між військовослужбовцями та озброєними бойовиками з числа палестинців, які використовують вибухівку.

За даними ЦАХАЛу, ще 16 підозрюваних було затримано в інших районах Західного берега річки Йордан. Унаслідок зіткнень один солдат дістав легке поранення.

Нагадаємо, голова ізраїльської Ради національної безпеки Цахі Ханегбі 17 листопада заявив, що Армія оборони Ізраїлю досягла всіх цілей, які було поставлено перед початком операції в секторі Газа, але зупинятися вони не збираються. За його словами, ізраїльські військові сповнені рішучості довести цю битву до кінця.