"Размахивали белым флагом": ЦАХАЛ подтвердил случайное убийство трех заложников (фото)

По словам представителя армии, один из солдат почувствовал опасность и открыл огонь по людям. Обычно террористы ХАМАС тоже бегают в гражданском.

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Военнослужащие ЦАХАЛ случайно убили трех израильских пленных, который размахивали белым флагом. Это стало несчастным случаем. Об этом сообщает CNN.

15 декабря в Газе израильские военные по ошибке убили трех заложников: Йотама Хаима, Самера Фуад Аль-Талалку и Алона Шимриза. Они были без рубашек и махали белым флагом. Представитель ЦАХАЛ назвал случай трагическим событием и нарушением правил ведения боевых действий армии.

Убитые заложники

"Трое мужчин вышли из здания в десятках метров от позиции наших солдат. По крайней мере один из военных почувствовал угрозу и открыл огонь. Двух убили сразу. Один получает ранения и убегает обратно. Солдаты услышали крик о помощи на иврите, и командир бригады отдает приказ о прекращении огня, но раздается еще одна очередь", — сообщает офицер.

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Третий пленный скончался позже. По данным источников издания, огонь по израильтянам открыли несколько военнослужащих. Чиновник подчеркнул, что израильские военные нарушили правила ведения боевых действий. Однако в районе, где произошел инцидент, происходят интенсивные бои. Террористы передвигаются в гражданской одежде в кроссовках и джинсах. Они пытаются затянуть бойцов ЦАХАЛ в ловушки.

"В сотнях метров от этого места было здание с маркировкой SOS, и мы все еще проверяем, есть ли связь между этим зданием и заложниками", — сказал чиновник.

Он добавил, что не исключено, что пленные сбежали из плена ХАМАС или террористы их покинули. Сейчас ведется расследование инцидента.

Напомним, 6 декабря СМИ писали, что ЦАХАЛ обнаружил новые объекты ХАМАС: тоннели и лаборатории по изготовлению оружия.

15 декабря в Израиле сообщили, что ХАМАС закладывают взрывчатку в ловушки.