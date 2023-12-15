ХАМАС использует плачущих кукол и взрывчатку в ловушках для военных Израиля, — IDF (фото)

Куклы и детские рюкзаки намеренно размещались возле тоннелей, разветвленная сеть которых тянется в гражданские районы в том числе со школами и клиниками.

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Боевики ХАМАС подключают кукол с динамиками, которые издают плач, и размещают в заминированных районах, чтобы таким образом атаковать израильские силы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

"В попытке устроить ловушки на наших военных террористы ХАМАС подключают кукол к динамикам с плачем и размещают их в плотно заминированных районах", — говорится в публикации.

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Куклы и детские рюкзаки намеренно размещались возле тоннелей, разветвленная сеть которых тянется в гражданские районы, в том числе школы и клиники, уточнили в пресс-службе Армии обороны.

Оружие боевиков, найденное в подземных тоннелях

Сообщается, что израильские силы провели тщательные поиски и выявили упомянутые ловушки, а также разведывательные и противотанковые позиции.

Задержание десятков боевиков ХАМАС

Напомним, что израильский танк Merkava 4 защитил от атаки РПГ с помощью комплекса Trophy. Сложностью боевых действий в городе состоит в том что у вражеской пехоты множество вариантов для засад и ловушек. Один из боевиков пытался поразить Merkava в борт, но Trophy отразил атаку.

Также сообщалось, что США продадут Израилю тысячи танковых боеприпасов без согласования с Конгрессом. Пакет военной помощи, как сообщает Reuters, оценивается в более чем 500 млн долларов. Среди прочего, запланированы поставки 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava.