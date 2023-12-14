Израильский танк Merkava 4 защитил от атаки РПГ: сработал комплекс Trophy (видео)

Сложностью боевых действий в городе является то, что вражеская пехота имеет множество вариантов для засад. Один из боевиков пытался поразить Merkava в борт, но Trophy отразил атаку.

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Наземная операция в секторе Газа продолжается. В сети появилось видео, как израильский танк Merkava 4 защитил экипаж от атаки боевика ХАМАС из гранатомета. Об этом сообщает The War Zone.

Опубликованное видео является одним из самых ярких примеров работы комплекса активной защиты (КАЗ) Trophy. Заявляется, что кадры были сняты в районе Хан-Юниса в южной части сектора Газа. Видео было записано от лица боевика ХАМАС. Он навел на танк гранатомет и произвел выстрел. Однако сработал комплекс Trophy и видно, что машина продолжила движение дальше.

В издании отмечают, что комплектация комплекса Trophy зависит от техники, на которую его устанавливают. Однако в основном КАЗ состоит из ряда небольших радаров и нескольких пусковых установок. Радары обнаруживают поступающие угрозы. Далее они передают сигнал на пусковые установки и запускают заряд. Этот заряд навстречу угрозе, чтобы нейтрализовать ее.

В первую очередь Trophy предназначен для защиты от ПТРК и других видов пехотного противотанкового оружия. Компания-производитель Rafael говорит, что КАЗ обеспечивает защиту на 360 градусов по кругу, а также определенный охват для угроз по высоте. Полный защитный купол комплекс не обеспечивает.

Опубликованное видео свидетельствует, что КАЗ Trophy является важным элементом защиты танка при боевых действиях в густонаселенной городской среде, где есть множество возможностей для засад пехоты.

Напомним, 10 декабря СМИ писали, что США продадут Израилю тысячи танковых боеприпасов без согласования с Конгрессом.

15 ноября аналитики заявляли о важной роли танков Merkava в войне против ХАМАС.