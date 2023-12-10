США продадут Израилю тысячи танковых боеприпасов без согласования с Конгрессом, — СМИ

Больший пакет, как сообщает Reuters, оценивается в более 500 миллионов долларов и включает 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava.

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США пропустили рассмотрение Конгресса относительно одобрения срочной реализации танковых снарядов Израилю. Об этом сообщает Reuters.

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Администрация президента США Джо Байдена решила воспользоваться чрезвычайным полномочием, чтобы разрешить продажу около 14 тысяч снарядов к танкам Израилю. Это произойдет без рассмотрения Конгрессом. Решение приняли в Пентагоне.

В заявлении военного ведомства говорится о том, что Государственный департамент применил Закон о контроле над экспортом вооружений, объявив чрезвычайную ситуацию для танковых снарядов стоимостью 106,5 миллионов долларов для немедленной отправки. Эти боеприпасы, как сообщили журналисты, являются частью большей продажи. Более крупный пакет оценивается в более 500 миллионов долларов и включает 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava. Эта боевая тяжелая техника регулярно применяются во время наступления в Газе.

Продажа будет происходить со складов армии США. Это касается 120-мм фугасных противотанковых многоцелевых танков M830A1 с трассирующими (MPAT) и соответствующего оборудования. Пентагон отметил, что продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Агентство со ссылкой на чиновника, имя которого не назвали, сообщило, что такие действия показывают приверженность американских властей безопасности Израиля и стремление укрепить обороноспособность страны. Государственный секретарь США Энтони Блинкен предоставил Конгрессу детальное обоснование того, что танковые снаряды должны поступить на Ближний Восток немедленно, поскольку это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, 5 декабря издание Politico сообщили, что США предложили план по управлению Сектором Газа после войны. По мнению Госдепа США, существует сильная политическая склонность к тому, чтобы Палестинская автономия играла руководящую роль в Секторе Газа в послевоенном мире, но у нее есть серьезные проблемы с легитимностью и возможностями.