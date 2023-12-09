Бросают оружие и раздеваются: в Газе состоялась массовая сдача в плен боевиков ХАМАС (видео)

Бойцы Армии обороны Израиля получили разведывательные данные о группировке террористов ХАМАС в двух районах Газы, говорится в статье The Times of Israel. Террористы сдались в плен и рассказали о планах руководства.

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9 декабря группа палестинских террористов ХАМАС сложила оружие перед бойцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На кадрах с места событий можно увидеть несколько десятков мужчин, которые по очереди выносят ружья. Выходят в раздетом виде, чтобы было видно, чтобы они вполне искренни и без оружия. О массовой сдаче в плен палестинцев в секторе Газа рассказали на портале The Times of Israel.

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На видео с места событий видно около 20-30 десятков палестинцев, которые выстроились на фоне стены на неизвестной улице сектора Газа. Все они босиком и в белье. В какой-то момент на передний план выходит один из террористов, медленно кладет оружие на тротуар, показывает, что не имеет другого оружия, и возвращается в толпу. Тем временем напротив шеренги стоят военные — они на мгновение попадают в кадр.

Через несколько часов факт сдачи в плен террористов ХАМАС подтвердил представитель ХАМАС, написали на The Times of Israel. Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари объяснил, что событие произошло в районах Шеджайи и Джабалии. Сначала израильтяне получили определенную разведывательную информацию и прибыли, чтобы провести спецоперацию. Террористы отдали оружие, оборудование и рассказали о планах главарей группировки. В частности, главари не знают реальных обстоятельств на поле боя — на это жаловались палестинцы, которые сдались в плен.

"Руководство ХАМАС во главе с Яхьей Синваром отрицает реальность", — процитировали на портале слова военного.

Война в Израиле — детали

Отметим, боевые действия в секторе Газа начались после того, как 7 октября террористы ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, убили там полторы тысячи человек и почти три сотни людей захватили в заложники.

Проведя определённую подготовку, ЦАХАЛ начал спецоперацию в Газе с целью обезвреживания террористов. В конце ноября израильское командование заявило, что удалось достичь многих целей: ликвидировали боевиков, уничтожили склады БК, разоблачили тайники, склады, тоннели. Также объявили перемирие на несколько дней: домой вернулись несколько десятков заложников — женщин, детей, мужчин.

Напоминаем, 5 декабря Фокус опубликовал перевод статьи, в которой анализируют, что будет делать Израиль после завершения боевых действий в секторе Газа. Между тем 8 декабря Армия обороны Израиля опубликовала перечень 150 безопасных точек, которые не будут подвергаться бомбардировке.