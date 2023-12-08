Израиль заявил про 150 убежищ в секторе Газа, которые он не будет бомбить

По мнению официальных лиц США, некоторые палестинские беженцы все же подвергаются нападению и в безопасных зонах.

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Израильские власти выявили около 150 убежищ в Газе, которые не будут атакованы ЦАХАЛ во время боевых операций. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на полковника Элада Горена, военного представителя COGAT по связям с палестинцами.

Эти убежища находятся еще в одном безопасном месте, кроме района Аль-Маваси, который, по словам Горена, не подвергался нападению со стороны ЦАХАЛа даже после того, как террористические группы выпустили ракеты из прибрежной безопасной зоны площадью 20 квадратных километров.

"Убежищами являются школы и другая общественная инфраструктура, координаты которых были переданы ООН Израилю через усиленный механизм разрешения конфликтов ЦАХАЛ", — поясняет представитель COGAT.

Он заявил, что 150 зданий останутся безопасными для гражданского населения до тех пор, пока не произойдут изменения в операциях ЦАХАЛа.

Вместе с тем, официальные лица США в последние дни говорили, что хотя Израиль расширил безопасные зоны, некоторые палестинцы по-прежнему становятся объектами нападений после бегства в них.

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По данным СМИ от 1 декабря, израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Отмечается, что ранее Израиль воздерживался от ликвидации боевиков в Катаре, Ливане, Иране, Турции и России во избежание дипломатических кризисов.

Кроме того, Израиль планирует кампанию против ХАМАСа, которая продлится год или больше. Наиболее интенсивная фаза наземного наступления ожидается в начале 2024 года.