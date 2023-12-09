Кидають зброю і роздягаються: в Газі відбулось масове здавання у полон бойовиків ХАМАС (відео)

Бійці Армії оборони Ізраїлю отримали розвідувальні дані про угрупування терористів ХАМАС у двох районах Гази, ідеться у статті The Times of Israel. Терористи здались у полон і розповіли про плани керівництва.

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9 грудня група палестинських терористів ХАМАС склала зброю перед бійцями Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). На кадрах із місця подій можна побачити кілька десятків чоловіків, які по черзі виносять рушниці. Виходять у роздягнутому вигляді, щоб було видно, щоб вони цілком щирі і без зброї. Про масове здавання в полон палестинців у секторі Гази розповіли на порталі The Times of Israel.

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На відео з місця подій видно близько 20-30 десятків палестинців, які вишикувались на тлі стіни на невідомій вулиці сектора Гази. Усі вони босоніж та в білизні. У якийсь момент на передній план виходить один з терористів, повільно кладе зброю на тротуар, показує, що не має іншої зброї, та вертається у натовп. Тим часом напроти шеренги стоять військові — вони на мить потрапляють у кадр.

За кілька годин факт здавання у полон терористів ХАМАС підтвердив представник ХАМАС, написали на The Times of Israel. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі пояснив, що подія відбулась у районах Шеджайї та Джабалії. Спершу ізраїльтяни отримали певну розвідувальну інформацію і прибули, щоб провести спецоперацію. Терористи віддали зброю, обладнання і розповіли про плани вантажів угрупування. Зокрема, ватажки не знають реальних обставин на полі бою — на це скаржились палестинці, які здались в полон.

"Керівництво ХАМАС на чолі з Ях’єю Сінваром заперечує реальність", — процитували на порталі слова військового.

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Зазначимо, бойові дії у секторі Гази почались після того, як 7 жовтня терористи ХАМАС атакували прикордонні райони Ізраїлю, убили там півтори тисячі людей і майже три сотні людей захопили в заручники.

Провівши певну підготовку, ЦАХАЛ почав спецоперацію у Газі з метою знешкодження терористів. Наприкінці листопада ізраїльське командування заявило, що вдалось досягнути багатьох цілей: ліквідували бойовиків, знищили склади БК, викрили схованки, склади, тунелі. Також оголосили перемир'я на кілька днів: додому повернулись кілька десятків заручників — жінок, дітей, чоловіків.

Нагадуємо, 5 грудні Фокус опублікував переклад статті, у якій аналізують, що робитиме Ізраїль після завершення бойових дій у секторі Гази. Тим часом 8 грудня Армія оборони Ізраїлю опублікувала перелік 150 безпечних точок, які не будуть піддаватись бомбардуванню.