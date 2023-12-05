Война "Железных мечей". Что делать Израилю с сектором Газа после победы над ХАМАС

Если Израиль хочет создать безопасность и стабильность на своей южной границе, ему нужен план ухода из Газы, а не бесцельное закрепление в ней. Израильский опыт оккупации Ливана показывает, что само по себе занятие территорий не помогает улучшить безопасность. Наоборот, действия боевиков обретают легитимность.

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28 октября Армия обороны Израиля вошла в сектор Газа, положив конец многонедельным спекуляциям о том, когда и как Израиль сможет вновь занять прибрежный анклав. Отказавшись от быстрого наступления в стиле "буря и натиск", израильские военные вместо этого разделили Газу на две части и окружили городские районы, предположительно готовя израильские войска к длительной осаде опорных пунктов ХАМАСа. Эти оперативные решения отражают политические декларации израильского руководства. Министры правительства неоднократно предупреждали, что боевые действия займут месяцы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно заявил, что Израиль будет "бесконечно" контролировать и следить за "безопасностью" Газы.

Фокус перевел статью Роба Гейста Пинфолда о том, к чему приведет наземная операция Израиля в Газе, и как он будет ее контролировать после завершения боевых действий.

Несмотря на то, что обе стороны согласились на временное прекращение огня, израильские войска не были выведены из сектора Газа. Израильское правительство непреклонно заявляет, что перемирие будет временным и что его военные операции вскоре возобновятся и даже распространятся на юг Газы.

То, что присутствие Армии обороны Израиля в Газе представляется бессрочным и все более укореняющимся, делает еще более важным ответ на вопрос: чем все это закончится? Именно внутренние разногласия в израильском правительстве и отсутствие последовательных ответов на этот вопрос задержали вступление израильских военных в Газу, и администрация Байдена потребовала от правительства Нетаньяху ответов.

То, что присутствие Армии обороны Израиля в Газе представляется бессрочным и все более укореняющимся, делает еще более важным ответ на вопрос: чем все это закончится? Фото: IDF

Нерешительность правительства удивляет и не удивляет одновременно. С одной стороны, необычайно бурная современная история оккупации позволяет Израилю извлекать уроки из этого разнообразного опыта. С другой стороны, израильское правительство неоднократно повторяло собственные ошибки, а значит, то же может повториться и сегодня. Два последних случая ухода Израиля с территорий – это уход из Южного Ливана в 2000 году и – что было наиболее предсказуемо – из сектора Газа в 2005 году. При обеих этих оккупациях Израиль стремился к "стратегической глубине": бессрочному контролю над чужой территорией для укрепления своей национальной безопасности. Но ни в одном случае Израиль не добился своих целей, а затем ушел с позиции силы. Как в Газе, так и в Южном Ливане Израиль попал в так называемую "ловушку оккупации", когда оккупанты бесконечно продлевают оккупацию, даже если признают, что статус-кво не только больше не отвечает их политическим интересам или интересам безопасности, но и фактически вредит им.

Логика стратегической глубины

Территория для Израиля – ограниченный ресурс. Страна, по размерам едва превышающая американский штат Нью-Джерси, в самом узком месте имеет ширину всего 15 километров. Половина населения Израиля и подавляющее большинство промышленных, торговых и общественных центров сосредоточены в тонкой прибрежной полосе протяженностью около 100 километров.

Поэтому неудивительно, что правительства многих стран проводили политику стратегической глубины. Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил сектор Газа. Позднее, с 1985 года, он также оккупировал 1100 квадратных километров ливанской территории в своей так называемой "зоне безопасности". В Газу Израиль ввез более 8000 гражданских поселенцев, в то время как его ливанскими союзниками были возглавляемые христианами группы ополченцев из числа коренного населения. Но в обоих случаях стратегическая логика была одинаковой: израильские военные предпочитают вести войны за пределами собственной территории. Израиль оккупировал чужие территории, чтобы сдержать угрозы, исходящие из них, и при этом отодвинуть боевые действия от уязвимых городских районов.

После вывода войск из сектора Газа в 2005 году Израиль заменил стратегическую глубину новой политикой, которая негласно признала власть ХАМАСа над прибрежным анклавом Фото: Викимедиа

После вывода войск из сектора Газа в 2005 году Израиль заменил стратегическую глубину новой политикой, которая негласно признала власть ХАМАСа над прибрежным анклавом. Вместо того чтобы выступать за смену режима, Израиль стремился сдерживать ХАМАС, "подстригая траву": регулярно отвечая на любые провокации значительной демонстрацией силы. Используя для этого преимущественно авиацию и артиллерию, Израиль избегал необходимости длительного физического присутствия в самой Газе.

Однако неожиданная атака ХАМАСа 7 октября и беспрецедентное число жертв привели к тому, что ни "стрижка газона", ни развертывание Армии обороны Израиля к востоку от границы Израиля с Газой не могут гарантировать безопасность Израиля. Это не просто мнение. Министр иностранных дел Эли Коэн открыто заявил, что территория Газы "сократится", а министр обороны Йоав Галлант прямо призвал к созданию бессрочной буферной зоны в секторе Газа, которая отодвинет границу от Израиля. Короче говоря: стрижке газона – нет, стратегической глубине – да.

Уроки Газы и Южного Ливана

Проблема со стратегической глубиной заключается в том, что в лучшем случае она представляет собой управление конфликтом, а в худшем – усугубляет угрозы безопасности Израиля. Южноливанская "зона безопасности" была призвана вытеснить палестинские боевые группы, которые использовали эту территорию в качестве базы для проникновения в Израиль. Аналогичным образом, кампания Армии обороны Израиля по борьбе с повстанцами в Газе была направлена против светских националистических палестинских организаций, которые на протяжении десятилетий совершали трансграничные рейды на территорию Израиля.

Обе оккупации успешно привели к подавлению этих враждебных групп. Но трения между оккупантами и оккупированными породили новых жестоких противников: "Хезболлу" и Хамас. В Ливане "Хезболла" усилила свою политическую власть благодаря зоне безопасности, а не вопреки ей. Оккупация также не смогла ослабить "Хезболлу" в военном отношении, и атаки этой группировки становились все чаще и мощнее вплоть до ухода Израиля в мае 2000 года. Многие израильтяне ошибочно полагают, что ХАМАС начал осуществлять политическую и военную власть в Газе после того, как израильские военные покинули территорию в 2005 году. На самом деле задолго до этого события и в то время, когда Израиль продолжал оккупировать часть сектора Газа, ХАМАС уже создал государство в государстве в густонаселенных, бедных городских кварталах, которые израильские военные так и не смогли обуздать.

Многие израильтяне ошибочно полагают, что ХАМАС начал осуществлять политическую и военную власть в Газе после того, как израильские военные покинули территорию в 2005 году Фото: IDF

С другой стороны, Израиль осознал, что обе оккупации истощили его военную мощь, ограничили свободу действий и разделили страну изнутри. В то время как Армия обороны Израиля столкнулась с логистическим кошмаром защиты восьми тысяч изолированных гражданских поселенцев в секторе Газа, ракеты ХАМАСа пролетали над головами солдат по территории самого Израиля. Сменявшие друг друга израильские правительства не соглашались терять в Ливане около 25 солдат в год и пытались снизить это число, ограничивая оперативную свободу Армии обороны Израиля. Это, в свою очередь, только ободрило и укрепило "Хезболлу", передав исламистской группировке контроль над большей территорией. В обоих случаях международное сообщество рассматривало израильских военных как незаконных оккупантов, а это означало, что любые военные ответы на насилие противника вызывали быстрое осуждение и призывы к прекращению огня, на которые израильские правительства вскоре соглашались. В результате обе эти оккупации начались как политика, которую поддерживало большинство израильтян, но закончились, когда критическая масса общественного мнения поддержала выход как альтернативу статусу-кво.

Избежание ловушки оккупации

Исторический опыт Израиля в Газе и Южном Ливане, таким образом, является поучительным примером того, что стратегическая глубина не может обеспечить безопасность. Шломо Бром, бывший директор отдела стратегического планирования Армии обороны Израиля, утверждает, что Израиль стремился "защитить наши границы вокруг Газы, предоставив ХАМАСу более удобные цели: солдат и поселенцев в секторе Газа". Бывший премьер-министр Эхуд Барак утверждает: "Мы защищали нашу линию фронта в южном Ливане так, как будто это были стены Иерусалима. Мы вводили туда все более тяжелое вооружение и больше войск и даже не заметили, что не защищаем ничего стратегически важного".

"Мы защищали нашу линию фронта в южном Ливане так, как будто это были стены Иерусалима. Мы вводили туда все более тяжелое вооружение и больше войск и даже не заметили, что не защищаем ничего стратегически важного", – Эхуд Барак

Эти цитаты отражают недостатки восстановления стратегической глубины в секторе Газа сегодня. Стратегическая глубина может отодвинуть боевые действия от границы Газы. Но опыт Израиля в Газе и Ливане показывает, что каждая оккупация лишь обеспечивала враждебным группировкам политическую легитимность и легкие цели для их атак. Соответственно, после ухода Израиля с этой территории в 2005 году и вплоть до терактов 7 октября этого года число жертв среди израильтян в результате атак из Газы значительно сократилось. Израиль может вскоре создать буферную зону вдоль границ территории, но эта политика не устранит постоянную ракетную угрозу, исходящую из глубины Газы.

Цитата Барака показывает, что Израиль рискует попасть в ловушку оккупации, когда оккупант сохраняет свой контроль и даже закрепляется на территории, несмотря на то, что такой статус-кво не приносит безопасности. Оккупанты часто считают, что после затрат такого количества времени, крови и ресурсов уход не является ни рассматриваемым ни желательным вариантом. Эта проблема вовлеченности в процесс – вечная. Джордж Оруэлл вспоминал, как британский офицер в колониальной Бирме в 1920-х годах убеждал его: "Мы вообще не имеем права находиться в этой проклятой стране. Но теперь мы здесь, так что, ради Бога, давайте останемся здесь".

Вопиющая жестокость ХАМАСа и масштаб его атак 7 октября гарантировали неизбежность израильского наземного вторжения и военной оккупации по крайней мере части Газы. Тем не менее, Израиль не может и не должен полагаться на стратегическую глубину для достижения своих долгосрочных потребностей в области безопасности. Стратегическая глубина – плохая замена согласованному плану преобразования военных побед Израиля в долгосрочный политический эндшпиль по одновременному разоружению и восстановлению сектора Газа.

Чем все это может закончиться

В связи с этим возникает очевидный вопрос: существует ли такая альтернатива? Любая жизнеспособная замена стратегической глубины должна решать две задачи: (i) демилитаризация Газы, чтобы позволить Армии обороны Израиля уйти с территории и предотвратить повторную оккупацию Израилем в будущем; и (ii) быстрое восстановление гражданской и правительственной инфраструктуры, чтобы делегитимизировать и дестимулировать любое дальнейшее насилие со стороны палестинцев. Сказать, что достижение обеих целей в совокупности является сложной задачей, значит сильно преуменьшить масштаб проблемы. Тем не менее, альтернатива бессрочной оккупации существует: передать полицейские функции многонациональным силам под руководством арабов, а политический и административный контроль над повседневной жизнью жителей Газы – Палестинской автономии. Израильские военные сохранят контроль над границей между Израилем и Газой. В то же время Израиль должен будет прекратить блокаду территории, чтобы обеспечить возможность ее восстановления.

Чтобы добиться максимальной легитимности, эти усилия должны быть санкционированы США, но возглавляться арабами, при этом эти и другие игроки, например, Европейский союз, предоставят средства на восстановление. Израиль мог бы постепенно передать контроль над безопасностью многонациональным миротворческим силам, а затем полностью покинуть территорию. В более долгосрочной перспективе многонациональные силы сами постепенно передадут ответственность за безопасность Палестинской автономии. Палестинский контроль в Газе необходим как для легитимности, так и для безопасности. Учитывая, что палестинцы годами боролись за свое государство, они вряд ли одобрят бессрочное иностранное присутствие в Газе. В то же время иностранный контроль над безопасностью территории необходим, поскольку у Палестинской автономии в настоящее время нет средств для обеспечения безопасности на Западном берегу. Поэтому добавление Газы к обязанностям Израиля в ближайшем будущем не имеет смысла. Такой выход может быть рискованным, но он быстро становится предпочтительным для администрации Байдена, которой придется приложить немало усилий, чтобы побудить арабские государства преодолеть свое нежелание принимать в этом непосредственное участие.

Палестинский контроль в Газе необходим как для легитимности, так и для безопасности

И все же главным камнем преткновения являются не арабские государства, поддерживающие США: правящая коалиция Израиля почти наверняка отвергнет этот план, поскольку он приведет к созданию палестинского государства. Иллюстрацией того, насколько укоренилась эта оппозиция, может служить утечка документа из Министерства разведки Израиля, в котором говорится, что этническая чистка Газы путем насильственного переселения ее палестинских жителей в Египет политически предпочтительнее "экзистенциальной угрозы" в виде палестинской государственности. Активисты крайне правого коалиционного правительства Израиля провели в Тель-Авиве митинги под зловещим лозунгом "Оккупировать, изгнать, поселить". Но повторное заселение Газы – это фантазия, которая, как неоднократно предупреждала администрация Байдена, станет "красной чертой". Без радикального плана по изменению статуса-кво более вероятным сценарием является бессрочная израильская оккупация, не достигшая своих целей, за которой последует поспешный, противоречивый уход и возвращение к прежнему статусу-кво. Афганистан является лишь последним примером этой устойчивой тенденции в истории оккупаций и уходов.

Блокируя значимые политические изменения в секторе Газа, Израиль, похоже, переходит к стратегии бессрочного удержания, которая не заменяет стрижку газона стратегической глубиной, а сочетает эти подходы. Израиль хочет получить и то, и другое: достичь стратегической глубины, бесконечно оккупируя небольшие части Газы, и при этом не вмешиваться в городские районы этой территории. Нетаньяху отказался уступить какую-либо власть над гражданскими, политическими или бюрократическими делами Газы Палестинской автономии либо многонациональным силам. Однако одна вещь, которая объединяет разделенные политические и военные элиты Израиля, заключается в том, что никто не хочет управлять городскими районами Газы. Это создаст вакуум власти, которым может воспользоваться ХАМАС, чтобы вернуть себе власть и перевооружиться. Если Израиль действительно хочет создать в Газе новую реальность, отличающуюся от статуса-кво, существовавшего до 7 октября, это будет неправильный путь. Вместо этого израильская политика будет напрямую способствовать возвращению к привычной схеме укрепленных границ и буферных зон, в то время как его военные периодически будут совершать налеты и бомбардировки тех частей Газы, которые он не контролирует напрямую.

Если Израиль хочет создать безопасность и стабильность на своей южной границе, ему нужен план ухода из Газы, а не бесцельное закрепление в ней. По словам Гиоры Эйланда, бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля: "Уход – это как операция по спасению жизни: даже если сейчас это очень больно, она необходима, чтобы вылечить вас в долгосрочной перспективе". Чем дольше Израиль продлевает оккупацию Газы, не имея последовательного плана выхода и политического видения будущего территории, тем более болезненным будет окончательный и неизбежный уход.

Об авторе

Роб Гейст Пинфолд – преподаватель кафедры мира и безопасности в Школе государственного управления и международных отношений Даремского университета и научный сотрудник Центра исследования проблем мира Карлова университета в Праге. В этой статье использованы данные из его книги Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits (Oxford University Press, 2023).