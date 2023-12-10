США продадуть Ізраїлю тисячі танкових боєприпасів без погодження з Конгресом, – ЗМІ

Більший пакет, як повідомляє Reuters, оцінюється у понад 500 мільйонів доларів і включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків Merkava.

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США пропустили розгляд Конгресу щодо схвалення термінової реалізації танкових снарядів Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

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Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила скористатися надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж близько 14 тисяч снарядів до танків Ізраїлю. Це відбудеться без розгляду Конгресом. Рішення ухвалили в Пентагоні.

У заяві військового відомства йдеться про те, що Державний департамент застосував Закон стосовно контролю над експортом озброєнь, оголосивши надзвичайну ситуацію для танкових снарядів вартістю 106,5 мільйонів доларів для негайного відправлення. Ці боєприпаси, як повідомили журналісти, є частиною більшого продажу. Більший пакет оцінюється у понад 500 мільйонів доларів і включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків Merkava. Ця бойова важка техніка регулярно застосовуються під час наступу в Газі.

Продаж відбуватиметься зі складів армії США. Це стосується з 120-мм фугасних протитанкових багатоцільових танків M830A1 з трасуючими (MPAT) та відповідного обладнання. Пентагон наголосив на тому, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Агенція з посиланням на чиновника, ім’я якого не назвали, повідомило, що такі дії показують прихильність американської влади безпеці Ізраїлю та прагнення зміцнити обороноздатність країни. Державний секретар США Ентоні Блінкен надав Конгресу детальне обґрунтування того, що танкові снаряди мають надійти на Близький Схід негайно, оскільки це в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 5 грудня видання Politico повідомили, що США запропонували план з управління Сектором Гази після війни. На думку Держдепу США, існує сильна політична схильність до того, аби Палестинська автономія відігравала керівну роль у Секторі Гази в повоєнному світі, але в неї є серйозні проблеми з легітимністю і можливостями.