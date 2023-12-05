Ізраїль проти: США запропонували план з управління сектором Гази після війни, — Politico

На думку Держдепу США, існує сильна політична схильність до того, аби Палестинська автономія відігравала керівну роль у секторі Гази в повоєнному світі, але в неї є серйозні проблеми з легітимністю і можливостями.

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Команда Адміністрації президента США Джо Байдена розробила багатоетапний план повоєнного управління в секторі Гази, який передбачає, що оновлена Палестинська адміністрація зрештою отримає в цьому регіоні контроль. Про це пише видання Politico.

І хоча американські офіційні особи не розглядають цей план як найкращий для території, де війна між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС зруйнувала інфраструктуру, вбила тисячі палестинців і позбавила житла понад 1,5 мільйона людей, однак це може створити тертя між США та ізраїльським урядом.

Проте американські стратеги, які розробляють цей план, продовжують повертатися до Палестинської автономії, яка управляє частинами Західного берега, але вже давно страждає від звинувачень у корупції та неефективності. На їхню думку, пише видання, — це найреальніший варіант.

"Існує сильна політична схильність до того, щоб Палестинська автономія відігравала керівну роль у секторі Гази, але у неї є серйозні проблеми з легітимністю і можливостями", — уточнив представник Держдепартаменту.

Що передбачає американський план

Процес планування очолює високопоставлений представник Ради національної безпеки Бретт Макгерк. Йому допомагає Террі Вольф, ветеран Міністерства оборони і держдепартаменту, який зараз працює в Раді. Серед інших ключових фігур, залучених до цього процесу, — Барбара Ліф, Ден Шапіро і Хаді Амр, які обіймають ключові посади на Близькому Сході в Держдепартаменті.

За інформацією Politico, ключові частини плану включають збільшення допомоги, пов'язаної з безпекою, яку Бюро американського Держдепу з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності пропонує Палестинській автономії, а також надання більшої ролі Координатору безпеки США, який має досвід консультування палестинських сил безпеки.

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"У підсумку ми хочемо мати палестинську структуру безпеки в постконфліктному секторі Гази", — заявив високопосадовець Адміністрації Байдена.

Крім того, широка концепція полягає в багатоетапній реконструкції Гази після того, як там закінчаться важкі бої між ізраїльськими військами і бойовиками ХАМАС.

"Міжнародні сили будуть потрібні для стабілізації регіону одразу після цього, після чого в довгостроковій перспективі до влади прийде оновлена Палестинська адміністрація", — вважають експерти видання, ознайомлені з можливим планом.

Однак представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів.

Одна з ідей плану — це попросити Об'єднані Арабські Емірати допомогти відновити медичні установи або навчити державних службовців. Крім того, за інформацією Politico, сусідній Єгипет, ймовірно, відіграватиме важливу роль у післявоєнній Газі.

Водночас Адміністрація Байдена виключила відправку американських військ.

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Що можна очікувати

Будь-яка стратегія, як зазначає Politico, висунута США, зіткнеться з численними перешкодами, включно з ізраїльським скептицизмом і розчаруванням арабів, хоча регіональні гравці й аналітики загалом згодні з тим, що Вашингтону доведеться відігравати вирішальну роль на післявоєнному етапі.

"Як туди потрапити і що насправді існує в Газі для цього, дуже і дуже складно, оскільки не існує чіткої або простої відповіді", — прокоментував ситуацію один з американських чиновників.

Можливо, найскладнішим завданням наразі є з'ясування того, хто все-таки відіграватиме роль у стабілізації Гази на проміжному етапі після бойових дій. І хоча арабські країни, схоже, вагаються або зовсім не бажають надавати свої війська до Гази, деякі все ж схиляються до цієї ідеї, сказав другий американський чиновник.

"Найбільшим невідомим є те, що саме залишиться від ХАМАСу в секторі Гази", — сказав представник Адміністрації Байдена.

Навіть якщо чисельність угруповання невелика, його доступ до зброї може кардинально змінити розрахунки країн, які розглядають можливість відправки військ.

Єдине, що американці сподіваються побачити, — це чіткіше засудження ХАМАСу з боку арабських правителів, багато з яких приватно зневажають ісламістське бойове угруповання, яке вони розглядають як потенційну загрозу власним урядам.

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Проте незрозуміло, який рівень змін у Палестинській автономії задовольнить прем'єра Ізраїлю Нетаньягу або його політичних союзників, якщо такі взагалі будуть.

"Ізраїльського лідера вже давно звинувачують у навмисній спробі підірвати Палестинську автономію, щоб уникнути створення палестинської держави", — пояснює Politico.

Нетаньягу наполягає на тому, що Палестинська адміністрація не є серйозним партнером у пошуках рішення про створення двох держав і що вона пропагує ненависть до євреїв. Він свого часу закликав до створення нової палестинської структури управління в секторі Гази.

Разом з тим, американським чиновникам не вдалося домогтися від ізраїльських лідерів змістовного обговорення того, який вигляд матиме післявоєнна Газа.

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За даними ЗМІ від 1 грудня, ізраїльські спецслужби готуються ліквідувати лідерів угруповання ХАМАС по всьому світу. Зазначається, що раніше Ізраїль утримувався від ліквідації бойовиків у Катарі, Лівані, Ірані, Туреччині та Росії, щоб уникнути дипломатичних криз.

Крім того, Ізраїль планує кампанію проти ХАМАСу, яка триватиме рік або більше. Найбільш інтенсивна фаза наземного наступу очікується на початку 2024 року.