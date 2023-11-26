"Ніщо не зупине": Нетаньягу анонсував продовження війни до перемоги над ХАМАС

За словами премʼєра, військові мають три цілі, серед яких зробити так, щоб Сектор Гази більше не був загрозою для Ізраїлю.

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Зараз в Секторі Гази триває пауза у бойових діях, щоб повернути полонених, які бойовики ХАМАС захопили у перші дні війни. Вперше з 7 жовтня премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу відвідав Сектор Гази та заявив, що війна продовжиться. Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час візиту в Сектор Гази, вперше з нападу бойовиків ХАМАСу, премʼєр-міністр наголосив, що бойові дії після перемирʼя продовжаться. Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб повернути полонених.

"Ми маємо три цілі цієї війни: знищити ХАМАС, повернути всіх наших заручників і забезпечити, щоб Газа знову не стала загрозою для Держави Ізраїль. Ми будемо продовжувати до кінця, до перемоги. Ніщо нас не зупинить, і ми переконані, що у нас є влада, сила, воля і рішучість досягти всіх цілей війни, і ми це зробимо", — заявив Нетаньягу.

Також журналісти зазначають, що Нетаньягу відвідав один із тунелів ХАМАС, який викрили бійці Армії оборони Ізраїлю. Разом з ним візит до Гази здійснював керівник штабу Цачі Браверман, радник з нацбезпеки Цачі Ханегбі, військовий секретар генерал-майор Аві Гіл та заступник начальника штабу ЦАХАЛА генерал-майор Амір Барам.

Нагадаємо, з 24 листопада в Секторі Гази діє тимчасове перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАСом. Посередником виступає Катар, який сподівається, що пауза закінчиться тривалим перемирʼям.

26 листопада 9-річна ізраїльська 9-річна дівчина Емілі Хенд повернулася додому з полону бойовиків ХАМАС. Її вважали загиблою.