"Ничто не остановит": Нетаньяху анонсировал продолжение войны до победы над ХАМАС

По словам премьера, у военных есть три цели, среди которых сделать так, чтобы сектор Газа больше не был угрозой для Израиля.

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Сейчас в секторе Газа продолжается пауза в боевых действиях, чтобы вернуть пленных, которых боевики ХАМАС захватили в первые дни войны. Впервые с 7 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и заявил, что война продолжится. Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время визита в сектор Газа, впервые с нападения боевиков ХАМАСа, премьер-министр подчеркнул, что боевые действия после перемирия продолжатся. Израиль прилагает все усилия, чтобы вернуть пленных.

"У нас есть три цели этой войны: уничтожить ХАМАС, вернуть всех наших заложников и обеспечить, чтобы Газа снова не стала угрозой для Государства Израиль. Мы будем продолжать до конца, до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть власть, сила, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем", — заявил Нетаньяху.

Также журналисты отмечают, что Нетаньяху посетил один из тоннелей ХАМАС, который разоблачили бойцы Армии обороны Израиля. Вместе с ним визит в Газу осуществлял руководитель штаба Цачи Браверман, советник по нацбезопасности Цачи Ханегби, военный секретарь генерал-майор Ави Гил и заместитель начальника штаба ЦАХАЛА генерал-майор Амир Барам.

Напомним, с 24 ноября в секторе Газа действует временное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Посредником выступает Катар, который надеется, что пауза закончится длительным перемирием.

26 ноября 9-летняя израильская 9-летняя девушка Эмили Хэнд вернулась домой из плена боевиков ХАМАС. Ее считали погибшей.