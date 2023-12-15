ХАМАС використовує ляльок, що плачуть, і вибухівку в пастках для військових Ізраїлю, — IDF (фото)

Ляльки та дитячі рюкзаки навмисно розміщувалися біля тунелів, розгалужена мережа яких тягнеться до цивільних районів, зокрема зі школами й клініками.

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Бойовики ХАМАС під'єднують ляльок із динаміками, які видають плач, і розміщують у замінованих районах, щоб у такий спосіб атакувати ізраїльські сили. Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

"У спробі влаштувати пастки на наших військових терористи ХАМАС під'єднують ляльок до динаміків із плачем і розміщують їх у щільно замінованих районах", — ідеться в публікації.

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Ляльки та дитячі рюкзаки навмисно розміщувалися біля тунелів, розгалужена мережа яких тягнеться до цивільних районів, зокрема шкіл і клінік, уточнили в пресслужбі Армії оборони.

Зброя бойовиків, знайдена в підземних тунелях

Повідомляється, що ізраїльські сили провели ретельні пошуки та виявили згадані пастки, а також розвідувальні та протитанкові позиції.

Затримання десятків бойовиків ХАМАС

Нагадаємо, що ізраїльський танк Merkava 4 захистили від атаки РПГ за допомогою комплексу Trophy. Складність бойових дій у місті полягає в тому, що у ворожої піхоти безліч варіантів для засідок і пасток. Один із бойовиків намагався вразити Merkava в борт, але Trophy відбив атаку.

Також повідомлялося, що США продадуть Ізраїлю тисячі танкових боєприпасів без узгодження з Конгресом. Пакет військової допомоги, як повідомляє Reuters, оцінюють у понад 500 млн доларів. Серед іншого, заплановано постачання 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків Merkava.